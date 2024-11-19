Непрощенный. Бывшему вице-губернатору Петербурга запросили 13 лет колонии

Игорь Забиран и Владимир Лавленцев Источник: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»







Обвинение запросило в сумме 22 года двум не чужим для Петербурга людям: бывшему вице-губернатору Лавленцеву и строителю «СКА Арены» Забирану. «Фонтанка» вспоминает, что их привело к этой точке.

Откуда такие сроки?

Как сообщает 19 ноября «Коммерсантъ», Владимиру Лавленцеву гособвинение предлагает назначить 13 лет колонии, а бывшему главе «СКА Арены» (и даже недолго — советнику главы Петербурга) Игорю Забирану — девять лет. На фоне этого денежные санкции кажутся уже вторичными, но все равно отметим огромные суммы, которые хотят с них взыскать в виде штрафов: 132 млн и 54 млн соответственно.



«Фонтанка» рассказывала о самых значительных эпизодах этой уголовной саги, но не о всех. Началось всё — это сложно отрицать — с личного. Бывший вице-губернатор (а до и после этого — бизнесмен) Владимир Лавленцев взял в долг у своего многолетнего партнера — миллиардера Геннадия Тимченко — порядка 2,7 млрд рублей (это вместе с процентами за нарушение сроков) и не вернул. Бытует мнение, что, несмотря на давние дружеские отношения в том числе с отцом Лавленцева и сравнительно лояльное отношение кредитора, состоялся какой-то неприятный разговор. Уровень его неприятности можно оценить по последствиям: Тимченко начал громить Лавленцева в судах общей юрисдикции и в арбитраже, экс-чиновника признали банкротом и запустили распродажу его имущества. До земельных участков и акций доберутся вот-вот, пока распродают его личное оружие.

Этим Тимченко не ограничился и написал заявление о мошенничестве. В июле прошлого года Лавленцева задержали и сперва отправили под домашний арест, а после перевели в СИЗО, где он провел месяцев девять. Это и есть первый уголовный эпизод, который ему вменяют.

Второй кейс, как пишет «Коммерсантъ», связан с геодезическими работами для строительства дороги Лобня — аэропорт Шереметьево, а также моста в Мытищах. Договор исполняла компания «Горкапстрой» (в прошлом Лавленцев был ее владельцем и гендиректором), позже переименованная в «Горку», для компании НПП «Строительство», позже переименованной в «Восток». Насколько можно судить, генподрядный контракт НПП «Строительство» заключало с подмосковным государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного строительства». Следствие считает, что «Горкапстрой» свою часть не выполнил, но 10 млн как-то получил.



Еще два эпизода квалифицируются как растрата. Один из них — присвоение почти 31 млн при реконструкции Дома культуры в подмосковном Реутове. Звучит не особенно внушительно, но, вообще-то, контракт был заключен в конце 2019 года аж на 240 млн. А в августе формально расторгнут по соглашению сторон, хотя работы были выполнены и оплачены на 238 млн.

Последний сюжет тоже не дотягивает до первого по сумме, но, возможно, перевешивает по весу. «Фонтанка» подробно рассказывала о нем. Лавленцева обвиняют в растрате при строительстве объектов федерального — а понятийно президентского — уровня. Речь о культурно-образовательных центрах в четырёх регионах страны, так называемых МиТОКах. «Горка» занималась проектированием, но также строительным контролем — вот на нем, как считает следствие, деньги и пропали, порядка 600 млн.

Курирует проект фонд «Национальное культурное наследие» (который в прошлом, кстати, возглавляла экс-глава Северо-Западной дирекции Минкульта Наталья Волынская). Непосредственным генподрядчиком является «Стройтрансгаз» (СТГ), контролируемый Геннадием Тимченко, договоры с «Горкой» заключались еще до всех историй с невозвращенным долгом. Сейчас фонд, СТГ и «Горка» разнонаправленно судятся в арбитраже за сотни и сотни миллионов рублей, в этот клубок вплетаются и субподрядчики более низкой ступени, и, очевидно, этот сюжет еще будет развиваться и иметь последствия.

Но в данном случае важно, что именно в случае с МиТОКами в уголовном деле появляется Игорь Забиран. В прошлом он — гендиректор «Стройтрансгаза». Как пишет «Коммерсантъ», сторона защиты напирала на следующее: транши из СТГ в «Горку» за невыполненные работы по строительному контролю происходили, когда Забиран уже не руководил компанией. Тем не менее вину фигуранты признали.

Слишком поздно

В суде Владимир Лавленцев (вообще-то, отец четырёх несовершеннолетних детей) заявил, что пытался примириться с Тимченко. Строительный рынок живет слухами о заступниках, которые якобы протоптали дорогу к кабинету Тимченко за минувшие полтора года, но никакой оттепели не видно. По данным «Коммерсанта», Лавленцев рассказал, что даже перевел нотариусу необходимые 2,7 млрд рублей для погашения личного долга перед миллиардером; но сторона потерпевшего заявила, что экс-чиновник в банкротстве, так что все будет идти по процедуре, чтобы не нарушать интересов других кредиторов. По документам финансового управляющего видно, что единственный конкурсный кредитор с правом голоса — это и есть Тимченко, у него 99,996% голосов; остальные 0,004% — у уполномоченного органа (ФНС).

Что касается ущерба по другим делам, то там Лавленцев расплатился. По крайней мере, в сентябрьском постановлении суда значится позиция его защиты: «Вину признал, выразил свое желание погасить материальный ущерб, в полном объеме погасил задолженность по обвинению от 25.04.2024 года по эпизодам с ООО „Горка“ и по эпизоду с АО „Стройтрансгаз“…, погасил ущерб по трем из четырех предъявленных ему составов преступлений».

Однако на его положении это не сказалось. Как и на положении его близких: в частности, под арестом находится имущество родителей Лавленцева, оспорить они это не смогли. Александр Лавленцев в свое время учредил крупную компанию «АРКС», и именно его сын возглавлял ее до перехода в Смольный, где в 2013–2014 годах курировал на должности вице-губернатора городское ЖКХ. Совладельцем АРКС был и Тимченко, а Лавленцев-старший, помимо этого, основал и будущую «Горку».

Вот лишь одна зарисовка из материалов банкротного арбитражного дела, которая характеризует, как изменились отношения. Еще в апреле 2023 года, до своего задержания, Александр Лавленцев внес на депозит нотариуса 200 млн рублей для погашения задолженности перед Тимченко. Через 20 дней уже сам Владимир Лавленцев перевел аналогичную сумму отцу. Так вот сейчас сторона Геннадия Тимченко настояла, чтобы этот перевод признали недействительным: он был сделан менее чем за полгода до банкротства, а значит в очереди на погашение задолженности именно основной кредитор стоит выше Александра Лавленцева. Так что суд приходит к выводу: взыскать обратно с отца в пользу сына 200 млн (которые, очевидно, уходят в конкурсную массу).

У Игоря Забирана двое несовершеннолетних детей. Его не связывали с Тимченко такие долгие деловые и личные отношения, но в последние годы он тоже отчетливо находился в контуре СТГ. Когда-то, в 2010-х он руководил компанией «МТЭР Санкт-Петербург», связанной с братьями Ротенбергами, после чего возглавлял управление заказчика комитета по энергетике. Позже занял должность замгендиректора в «Ленэнерго», а в 2018-м недолго побыл энергетическим советником тогда еще врио губернатора Александра Беглова — с явными перспективами на должность вице-губернатора.