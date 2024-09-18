Оружие бывшего вице-губернатора Петербурга пустили с молотка. Его главный кредитор - миллиардер Тимченкко

Финансовый управляющий бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева отчитался о продаже его огнестрельного орудия. Сам экс-чиновник под арестом по обвинению в нескольких преступлениях.
Как сообщил управляющий 17 сентября, состоялись торги по трем лотам из имущества Лавленцева, который находится в банкротстве; все это огнестрельное оружие. Охотничье ружье гладкоствольное Beretta SV 10 продано за 140 тысяч 410 рублей, а карабин Blaser R 93 - за 514 тысяч 600 рублей. Самый дорогой лот - охотничье ружьё с нарезным стволом Desert Funchs Fine Guns, которое выставлялось за 7 млн рублей, - не нашел нового хозяина, так как не оказалось допущенных участников.
Сами торги объявили в июле. В опись имущества Лавленцева попали также несколько объектов недвижимости.
Владимир Лавленцев, который около 10 лет назад успел поработать в правительстве Петербурга, был признан банкротом в апреле, почти 100% голосов кредиторов — у миллиардера Геннадия Тимченко Сумма задолженности составляет порядка 3 млрд рублей.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проблемах Владимира Лавленцева. Он взял в долг у своего давнего партнера Тимченко и не отдал. Последний подал в суд и выиграл, Лавленцева признали банкротом. Но этим дело не ограничилось: Тимченко написал заявление, Лавленцев был задержан и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Уже после этого на него возбудили еще одно дело — по растрате на строительстве культурно-образовательных центров, в нем он проходит вместе с бывшим советником губернатора Игорем Забираном. Помимо того, что оба работали в Смольном, два фигуранта имели прямое отношение к строительству «СКА Арены» в Петербурге и возглавляли «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.