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Общество Оружие бывшего вице-губернатора Петербурга пустили с молотка. Его главный кредитор - миллиардер Тимченкко

Оружие бывшего вице-губернатора Петербурга пустили с молотка. Его главный кредитор - миллиардер Тимченкко

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1 комментарий

Финансовый управляющий бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева отчитался о продаже его огнестрельного орудия. Сам экс-чиновник под арестом по обвинению в нескольких преступлениях.

Как сообщил управляющий 17 сентября, состоялись торги по трем лотам из имущества Лавленцева, который находится в банкротстве; все это огнестрельное оружие. Охотничье ружье гладкоствольное Beretta SV 10 продано за 140 тысяч 410 рублей, а карабин Blaser R 93 - за 514 тысяч 600 рублей. Самый дорогой лот - охотничье ружьё с нарезным стволом Desert Funchs Fine Guns, которое выставлялось за 7 млн рублей, - не нашел нового хозяина, так как не оказалось допущенных участников.

Сами торги объявили в июле. В опись имущества Лавленцева попали также несколько объектов недвижимости.

Владимир Лавленцев, который около 10 лет назад успел поработать в правительстве Петербурга, был признан банкротом в апреле, почти 100% голосов кредиторов — у миллиардера Геннадия Тимченко Сумма задолженности составляет порядка 3 млрд рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проблемах Владимира Лавленцева. Он взял в долг у своего давнего партнера Тимченко и не отдал. Последний подал в суд и выиграл, Лавленцева признали банкротом. Но этим дело не ограничилось: Тимченко написал заявление, Лавленцев был задержан и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Уже после этого на него возбудили еще одно дело — по растрате на строительстве культурно-образовательных центров, в нем он проходит вместе с бывшим советником губернатора Игорем Забираном. Помимо того, что оба работали в Смольном, два фигуранта имели прямое отношение к строительству «СКА Арены» в Петербурге и возглавляли «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
18 сентября 2024, 00:41
/отчитался о продаже его огнестрельного орудия./ школота тексты снова вываливает иль тритончик сам?
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