Оружие бывшего вице-губернатора Петербурга пустили с молотка. Его главный кредитор - миллиардер Тимченкко

Финансовый управляющий бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева отчитался о продаже его огнестрельного орудия. Сам экс-чиновник под арестом по обвинению в нескольких преступлениях.



Как сообщил управляющий 17 сентября, состоялись торги по трем лотам из имущества Лавленцева, который находится в банкротстве; все это огнестрельное оружие. Охотничье ружье гладкоствольное Beretta SV 10 продано за 140 тысяч 410 рублей, а карабин Blaser R 93 - за 514 тысяч 600 рублей. Самый дорогой лот - охотничье ружьё с нарезным стволом Desert Funchs Fine Guns, которое выставлялось за 7 млн рублей, - не нашел нового хозяина, так как не оказалось допущенных участников.



Сами торги объявили в июле. В опись имущества Лавленцева попали также несколько объектов недвижимости.



Владимир Лавленцев, который около 10 лет назад успел поработать в правительстве Петербурга, был признан банкротом в апреле, почти 100% голосов кредиторов — у миллиардера Геннадия Тимченко Сумма задолженности составляет порядка 3 млрд рублей.