Бывшего вице-губернатора Петербурга обезоружили. В счет его долгов продадут «Беретту», приценятся к земле и акциям

Кредиторы бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева, объявленного банкротом, утвердили порядок распродажи его имущества. Пока речь идет об известных моделях оружия.



Как говорится в сообщениях финансового управляющего Лавленцева за прошлую неделю, кредиторы решили, что тремя лотами с торгов уйдут следующие предметы: гладкоствольное охотничье ружье Beretta SV 10, кал. 12 (начальная цена — 73,9 тысячи рублей), карабин Blaser R 93, кал. 7*64, (514,6 тысячи) и охотничье ружьё с нарезным стволом Desert Funchs Fine Guns, кал. 375 HSH Mag (7 млн рублей).



Кроме того, в список имущества Лавленцева попали 6 земельных участков. Один в Подмосковье, площадью 1,5 тысяч квадратных метров, принадлежит ему, 7 лет назад он его приобретал примерно за 4 млн. Остальные пять — в совместной собственности с супругой; они расположены в Угличском районе Ярославской области и в Красногорске, общая площадь — около 9 тысяч квадратных метров, совокупная стоимость по договорам купли-продажи — порядка 15 млн рублей. Также в семейной собственности управляющий указал два дома в Подмосковье, купленные по 13 млн рублей.



Из 9 банковских счетов деньги обнаружились лишь на двух — порядка 350 тысяч. У Лавленцева остаются доли в небольших компаниях «К 3», «Рассвет» и «Магеллан», стоимость его акций в первых двух установит оценочная компания.



Бывший вице-губернатор Петербурга был признан банкротом в апреле, оспорить распродажу имущества в суде он не смог. Почти 100% голосов кредиторов — у миллиардера Геннадия Тимченко (лишь 0,004% — у ФНС). Сумма задолженности — 3,089 млрд рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой коллизии. Лавленцев взял в долг у своего давнего партнера Тимченко и не отдал. Последний подал в суд и выиграл, Лавленцева признали банкротом. Но этим дело не ограничилось: Тимченко написал заявление, Лавленцев был задержан и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Уже после этого на него возбудили еще одно дело — по растрате на строительстве культурно-образовательных центров, в нем он проходит вместе с бывшим советником губернатора Игорем Забираном. Помимо того, что оба работали в Смольном, два фигуранта имели прямое отношение к строительству «СКА Арены» в Петербурге и возглавляли «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

