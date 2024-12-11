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Общество В Москве ФСБ остановила работу международных кол-центров, где работали около 500 человек

В Москве ФСБ остановила работу международных кол-центров, где работали около 500 человек

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18 комментариев

В российской столице ФСБ накрыла несколько кол-центров, сотрудники которых вышли на международный уровень. Видео с облавой на мошенников 11 декабря опубликовала официальный представитель МИД РФ Ирина Волк.

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Предварительно известно, что злоумышленники организовали работу сразу нескольких кол-центров, оборудовав около 500 рабочих мест. Телефонные мошенники общались с жителями стран ближнего и дальнего зарубежья, убеждая их вложиться в криптовалюту и работу торговых площадок. Жертвы переводили деньги на специальные счета, после чего общение с ними прекращалось. Деньги в том числе переводились на финансирование ВСУ, пишет Волк.

К работе кол-центров относились серьезно. У мошенников было собственное кадровое агентство для подбора и обучения сотрудников. Работала и собственная служба безопасности: она вела внутреннее и наружное наблюдение, обеспечивала физическую охрану работников.

К приезду правоохранительных органов в офисах работало более 300 человек, среди которых граждане 10 стран.

Ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в 30 млн рублей. Личность одного из организаторов установлена, он объявлен в международный розыск, отметила Волк.

Ранее в Петербурге задержали другую группу мошенников. По предварительным данным, это была международная криминальная схема, работала она с начала текущего года. Ее участники сняли квартиру, откуда звонили жертвам и выводили деньги. Кроме того, в их обязанности входила бесперебойная работа сим-карт, куда поступали деньги. За «смену» они получали около 10 тысяч рублей.

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Комментарии
18
alexadmin
1 час
Еще одних украинских мошенников накрыли прямо в центре Москвы?
Панкихой
51 минута
А ведь это были рабочие места.
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