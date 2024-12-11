Регистрировали симки на выдуманных людей: в Петербурге задержаны участники мошеннической схемы

Управление уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу задержало четырех молодых петербуржцев — предполагаемых участников организованной группы. По предварительным данным, это была международная криминальная схема, работала она с начала текущего года. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 11 декабря сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Молодые люди, как предполагается, по указанию кураторов сняли квартиру и установили там специальные устройства — GSM-шлюзы, с помощью которых осуществляются звонки и последующий вывод похищенных средств. Также они обеспечивали бесперебойную работу сим-карт: регистрировали их для конспирации на иностранцев или несуществующих людей. На номера этих сим-карт жертвы переводили деньги, которые потом обналичивались или на них покупалась криптовалюта.

«За обслуживание оборудования фигуранты получали от своих работодателей порядка 10 000 рублей в сутки», — отмечается в сообщении.

В квартирах задержанных и в арендованной квартире обнаружили и изъяли 20 GSM-шлюзов, другое компьютерное оборудование, сим-карты, средства связи, криптокошелек, карты памяти и другие вещественные доказательства.

Пока удалось найти четырех жертв мошеннической схемы — жителей Петербурга и Ленобласти. Но их может быть гораздо больше: по имеющейся информация, злоумышленники технически обеспечили обман сотен россиян в разных регионах. Полиция продолжает оперативно-следственные мероприятия.

Подобную группу «техников» задержали в Петербурге и весной, им было от 17 до 19 лет.