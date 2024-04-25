    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    753мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.51eur98.91

    В Петербурге задержали представителей мошеннического call-центра. В составе организованной группы — подросток

    4101
    7 комментариев

    В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали представителей техподдержки телефонных мошенников. Трое молодых людей входили в состав организованной группы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 25 апреля.

    О незаконной деятельности стало известно еще 16 февраля. В полицию обратилась 86-летняя жительница Калининского района с заявлением о том, что поверила в легенду о сохранности накоплений и перевела на «безопасный» счет 200 тысяч рублей. Тогда же по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

    пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Накануне правоохранители вышли на след группы молодых людей, оказывающих техническую поддержку телефонным мошенникам. В квартире дома 14 по проспекту Культуры были задержаны 19-летний молодой человек и его 18-летняя знакомая, а также 17-летний юноша, проживающий на 2-м Муринском проспекте. В их обязанности входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования (GSM-шлюзов), с помощью которого осуществлялись звонки и последующий вывод похищенных средств.

    В результате обысков по месту задержания фигурантов изъяты три GSM-шлюза, свыше тысячи sim-карт и банковские карты. В настоящее время ведется розыск соучастников.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Телефонные мошенникиПетербург
    ЛАЙК14
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close