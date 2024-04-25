В Петербурге задержали представителей мошеннического call-центра. В составе организованной группы — подросток

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали представителей техподдержки телефонных мошенников. Трое молодых людей входили в состав организованной группы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 25 апреля.
О незаконной деятельности стало известно еще 16 февраля. В полицию обратилась
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Накануне правоохранители вышли на след группы молодых людей, оказывающих техническую поддержку телефонным мошенникам. В квартире
В результате обысков по месту задержания фигурантов изъяты три GSM-шлюза, свыше тысячи sim-карт и банковские карты. В настоящее время ведется розыск соучастников.