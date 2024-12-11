В Петербурге за незаконные граффити и расклейку объявлений начнут штрафовать на месте

В Петербурге упрощают порядок наказания за граффити и расклейку объявлений в неположенных местах. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло 11 декабря в первом чтении.

Кроме граффити и расклейки объявлений речь также идет о расклейке афиш и плакатов и «распространении иных информационных материалов» там, где этого делать нельзя.