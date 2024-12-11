В Петербурге за незаконные граффити и расклейку объявлений начнут штрафовать на месте

В Петербурге упрощают порядок наказания за граффити и расклейку объявлений в неположенных местах. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло 11 декабря в первом чтении.
Кроме граффити и расклейки объявлений речь также идет о расклейке афиш и плакатов и «распространении иных информационных материалов» там, где этого делать нельзя.
Сотрудники городского комитета по законности, правопорядка и безопасности смогут штрафовать нарушителей или выносить предупреждение прямо на месте — без составления протокола об административном правонарушении.
Штрафы за правонарушение составляют 3-5 тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 70-100 тысяч рублей для компаний.
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