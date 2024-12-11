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Город В Петербурге за незаконные граффити и расклейку объявлений начнут штрафовать на месте

В Петербурге за незаконные граффити и расклейку объявлений начнут штрафовать на месте

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2 комментария

В Петербурге упрощают порядок наказания за граффити и расклейку объявлений в неположенных местах. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло 11 декабря в первом чтении.

Кроме граффити и расклейки объявлений речь также идет о расклейке афиш и плакатов и «распространении иных информационных материалов» там, где этого делать нельзя.

Сотрудники городского комитета по законности, правопорядка и безопасности смогут штрафовать нарушителей или выносить предупреждение прямо на месте — без составления протокола об административном правонарушении.

Штрафы за правонарушение составляют 3-5 тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 70-100 тысяч рублей для компаний.

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Комментарии
2
McGillavry
5 минут
Для начала нарушителя надо взять с поличным...
Гость
4 минуты
Прекрасная инициатива. Вот только для того, чтобы "штрафовать на месте", необходимо застукать нарушителя "на месте". А вот с этим как-то не очень.
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