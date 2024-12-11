Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

зап.

 760мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Как срубить елку
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия На северо-востоке Петербурга нашли трупы двух мужчин

На северо-востоке Петербурга нашли трупы двух мужчин

5 774
9 комментариев

В квартире Красногвардейского района Петербурга обнаружены два трупа. Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, оба умерших — мужчины.

Сообщение поступило в полицию накануне в первой половине дня. Звонила знакомая погибших. Прибывший на место происшествия участковый увидел в квартире на Бокситогорской улице тела мужчин, одному было 26 лет, другому 32 года. Оба петербуржцы.

Трупы направлены в морг для исследования. С места полиция изъяла сверток с растительным веществом и пакетик с белым порошком.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Смерть
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Cashmare
2 часа
ну кто же лавровый лист с тайдом мешает
Zet
1 час
Когда уже введут цифровую регистрацию и маркировку товара в системе "Честный знак"!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12