На северо-востоке Петербурга нашли трупы двух мужчин

В квартире Красногвардейского района Петербурга обнаружены два трупа. Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, оба умерших — мужчины.

Сообщение поступило в полицию накануне в первой половине дня. Звонила знакомая погибших. Прибывший на место происшествия участковый увидел в квартире на Бокситогорской улице тела мужчин, одному было 26 лет, другому 32 года. Оба петербуржцы.

Трупы направлены в морг для исследования. С места полиция изъяла сверток с растительным веществом и пакетик с белым порошком.