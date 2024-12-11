Тепло, но опасно. Вы и не догадываетесь, как капроновые колготки под джинсами могут вам навредить

Наступили холода, и большая часть жительниц России, по традиции, кинулась утепляться. Под джинсы или брюки — капроновые колготки. Обычная практика — тепло и удобно. Но, может быть, синтетика вредит организму? Наши ярославские коллеги узнали об этом у дерматовенеролога, трихолога Ирины Кораблевой.

По словам специалиста, капроновые колготки, действительно, хорошо защищают ноги от ветра и влаги. Однако есть нюанс.

— Капроновые колготки защищают от ветра, дождя и холода, но состоят из синтетического волокна, которое получают из нефтепродуктов и каменного угля. Из-за специальной обработки колготки — плотные, гигроскопичные, эластичные, но они могут сдавливать сосуды, что не всегда благоприятно влияет на терморегуляцию, — рассказывает Ирина Кораблева.