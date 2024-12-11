Организатор звонков о минировании российских объектов получил шесть лет колонии

Лефортовский суд вынес приговор гражданину Израиля и Украины Якову Кесельману. Обвиняемый получил шесть лет лишения свободы за организацию ложных звонков о минировании российских объектов, которые приходили из украинского кол-центра. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Курганова.

Изначально столичный суд приговорил Кесельмана к восьми годам лишения свободы по двум эпизодам преступления. Тем не менее позже Мосгорсуд пришел к выводу, что это были не два отдельных эпизода, а одно продолжающееся преступление, и сократил срок наказания на два года — до шести лет в колонии общего режима.

По словам Курганова, кол-центр находился под контролем Службы безопасности Украины. Он отметил, что в какой-то момент в организации было принято решение переключиться с обычной деятельности на звонки с сообщениями о минировании. В противном случае угрожали, что пострадают родственники его подзащитного, которые проживают на Украине.

Адвокат отметил, что в настоящее время в отношении Кесельмана ведется расследование дела о мошенничестве, связанном с теми же украинскими кол-центрами. При этом потерпевшими являются исключительно граждане других стран. Отмечается, что россиян среди них нет.

Напомним, 9 декабря ФСБ отчиталась о пресечении деятельности международной сети мошеннических кол-центров, которые работали в том числе в России в интересах бывшего министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, скрывающегося в Лондоне. Сетью руководили гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Тодва (он разыскивается). В общей сложности задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети.