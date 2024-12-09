Доход до 1 млн долл. в день. ФСБ рассказывает, как мошенники организовали сеть кол-центров в 20 странах

ФСБ отчиталась о пресечении деятельности международной сети мошеннических кол-центров, которые работали в том числе в России в интересах бывшего министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, который скрывается в Лондоне. Сетью руководили гражданин Израиля и Украины Кесельман (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва (разыскивается). В общей сложности задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети.

Как передает РИА Новости , кол-центры, по данным ФСБ, входили в состав международного организованного преступного сообщества, которое под видом инвестиционных сделок занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Японии, Индии, Бразилии и других государств. В России с 2022 году руководство сети по заданию СБУ рассылало анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах. В Европе же упор делали на выманивание денег.

Сеть начала деятельность в 2017 году в Албании, а затем перенесла её на Украину и в другие страны. Сейчас, по данным службы, в кол-центрах на территории более 20 стран работают тысячи сотрудников, ежедневный доход может достигать 1 млн долларов. Потерпевшими стали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах. В государстве, где расположен кол-центр, мошеннические схемы не проворачивали, чтобы затруднить расследование. Жертвы практически полностью теряли возможность вернуть деньги. Преступную схему разоблачили в Швеции и Великобритании, пишет RT.