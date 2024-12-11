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Происшествия Каскадеры едва ли смогут. «КИА» в Калининграде закатилась кувырком аккурат в остановку

Каскадеры едва ли смогут. «КИА» в Калининграде закатилась кувырком аккурат в остановку

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9 комментариев

Две похожие и резонансные аварии произошли в Калининграде в течение четырех часов. В обоих случаях машины выезжали на остановки. Одно ДТП оказалось смертельным. Полиция публикует впечатляющие видео.

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По данным УМВД по Калининградской области, 10 декабря в 15:54 на проспекте Победы «КИА» вылетела с дороги и, перевернувшись, легла внутри остановки общественного транспорта. За рулем была женщина 1997 года рождения, в салоне 8-летний ребенок. Они, как и люди на остановке, не пострадали. Видно, что пешеход успел отбежать.

А около 19:30 на улице Горького «Ауди» врезался в микроавтобус «Ситроен», который разворачивался на перекрёстке. «Ситроен» вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель скончался до приезда скорой. Госпитализированы две женщины, ждавшие общественный транспорт, одна из них в тяжелом состоянии.

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Комментарии
9
264044681
1 час
Не понятно, что случилось во втором случае, но вот в первом я бы у водятлицы права отобрала на постоянной основе. Велосипед - и тот, только после сдачи экзамена
280303529
55 минут
Показательные выступления от мастеровитых водителей. Всем троим ВУ явно ни к чему.
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