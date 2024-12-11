Каскадеры едва ли смогут. «КИА» в Калининграде закатилась кувырком аккурат в остановку

Две похожие и резонансные аварии произошли в Калининграде в течение четырех часов. В обоих случаях машины выезжали на остановки. Одно ДТП оказалось смертельным. Полиция публикует впечатляющие видео.

Источник: пресс-служба МВД России по Калининградской области

По данным УМВД по Калининградской области, 10 декабря в 15:54 на проспекте Победы «КИА» вылетела с дороги и, перевернувшись, легла внутри остановки общественного транспорта. За рулем была женщина 1997 года рождения, в салоне 8-летний ребенок. Они, как и люди на остановке, не пострадали. Видно, что пешеход успел отбежать.

А около 19:30 на улице Горького «Ауди» врезался в микроавтобус «Ситроен», который разворачивался на перекрёстке. «Ситроен» вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель скончался до приезда скорой. Госпитализированы две женщины, ждавшие общественный транспорт, одна из них в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-служба МВД России по Калининградской области