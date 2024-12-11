Оперную певицу Марию Максакову* заочно арестовали в Москве

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову*. Как отмечается в материалах дела, она публично призывала к деятельности, направленной против безопасности государства.

«Ходатайство в отношении Максаковой-Игенбергс М. П.* удовлетворено», — отмечается в картотеке суда.

Решение суд принял в минувший вторник.

Дело в отношении певицы было возбуждено 6 сентября из-за ее видео на YouTube, где она выступала с дискредитацией СВО и призывала спонсировать ВСУ.

С 2022 года Максакова* проживает за пределами России. В реестр иноагентов Минюст внес ее в мае 2023-го. Была трижды оштрафована за отсутствие маркировки иноагента.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.