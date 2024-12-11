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Город Бизнес Общество Признание и Влияние Премия «Фонтанки» на финишной прямой: осталось 6 часов до завершения голосования

Премия «Фонтанки» на финишной прямой: осталось 6 часов до завершения голосования

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Сегодня в 18:00 завершается голосование за финалистов ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Осталось всего 6 часов, чтобы выбрать те компании, учреждения и проекты, которые больше других достойны получить «Золотого грифона».

Если вы еще не сделали свой выбор, то заходите на сайт премии и после авторизации выбирайте победителя в одной из 10 номинаций. Также проголосовать можно с помощью телеграм-бота.

Всего в этом году мы выбираем лучшие компании, учреждения, проекты и сервисы по таким номинациям:

  • Работодатель года

  • Сделано в СПб и ЛО

  • Учебное заведение года

  • Сервис года для животных

  • Загородный отдых года

  • Детский центр года

  • Магазин года

  • Онлайн-сервис года

  • Стартап года

  • Проект года

Финалисты ждут ваших голосов! Ведь узнают о том, кто победил, они только завтра — во время торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа. Кстати, вы сможете сделать это одновременно с ними — награждение будет транслироваться в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру». Вас ждет встреча с ведущим — Дмитрием Хрусталевым — и другими звездными гостями нашего вечера. Не переключайтесь с «Фонтанки»!

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