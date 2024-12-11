Премия «Фонтанки» на финишной прямой: осталось 6 часов до завершения голосования

Сегодня в 18:00 завершается голосование за финалистов ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Осталось всего 6 часов, чтобы выбрать те компании, учреждения и проекты, которые больше других достойны получить «Золотого грифона».

Если вы еще не сделали свой выбор, то заходите на сайт премии и после авторизации выбирайте победителя в одной из 10 номинаций. Также проголосовать можно с помощью телеграм-бота .

Всего в этом году мы выбираем лучшие компании, учреждения, проекты и сервисы по таким номинациям:

Финалисты ждут ваших голосов! Ведь узнают о том, кто победил, они только завтра — во время торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа. Кстати, вы сможете сделать это одновременно с ними — награждение будет транслироваться в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру». Вас ждет встреча с ведущим — Дмитрием Хрусталевым — и другими звездными гостями нашего вечера. Не переключайтесь с «Фонтанки»!