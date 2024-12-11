ЗакС окончательно одобрил законопроект о предоставлении инвесторам недвижимости без торгов

Законодательное собрание Петербурга 11 декабря в окончательном, третьем чтении утвердило законопроект губернатора о предоставлении инвесторам недвижимости под социально-культурные и коммунально-бытовые проекты без торгов.

Ранее представитель Смольного рассказывал, что инициатива должна обеспечить контроль за инвестпроектами, чтобы реализованная инициатива соответствовала заявленной. Однако ряд депутатов раскритиковали законопроект, назвав его сырым и предположив, что он может привести к непрозрачности для бизнеса.

Парламент не стал поддерживать предложенные депутатами поправки. Одна из них предлагала не относить к коммунально-бытовым объектам улично-дорожную сеть, железнодорожные пути и гидротехнические сооружения. Вторая предлагала прописать в законе характеристики инвестобъектов.