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Общество Губернатор Самарской области опубликовал свой философский рэп

Губернатор Самарской области опубликовал свой философский рэп

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал философский рэп собственного сочинения. Трек называется «Начало сезона», он в среду, 11 декабря, появился в телеграм-канале главы региона.

Источник:

Свой рэп губернатор записал еще в 2013 году, когда ему было около 25 лет. «1 сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шёл 2013, многое в жизни менялось. Позитивно», — сказано в посте.

Федорищев уточнил, что в 2013 году у него появился мини-альбом на четыре трека, которые были «про осень».

«Они разные по настроению, этот — один из немногих „позитивных“ в моём „творчестве“», — объяснил губернатор Самарской области.

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