Губернатор Самарской области опубликовал свой философский рэп

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал философский рэп собственного сочинения. Трек называется «Начало сезона», он в среду, 11 декабря, появился в телеграм-канале главы региона.

Свой рэп губернатор записал еще в 2013 году, когда ему было около 25 лет. «1 сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шёл 2013, многое в жизни менялось. Позитивно», — сказано в посте.

Федорищев уточнил, что в 2013 году у него появился мини-альбом на четыре трека, которые были «про осень».