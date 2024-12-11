Datsun сбил нетерпеливого юношу на пешеходном переходе у площади Ленина

Второкурсник медицинского колледжа угодил в больницу, поспешив у площади Ленина в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 декабря.
16-летний пешеход пытался перейти дорогу на улице Комсомола, 16, накануне около девяти часов утра. Юноша шёл по переходу, но на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. 53-летний петербуржец на Datsun не смог избежать столкновения.
Пострадавшего увезли в детскую больницу имени Раухфуса с ссадинами на локтях и коленях и подозрением на сотрясение мозга. Его состояние оценивали как среднетяжёлое.
Все обстоятельства аварии устанавливает полиция. Известно, что водитель на дорожных нарушениях в этом году не попадался.
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