Datsun сбил нетерпеливого юношу на пешеходном переходе у площади Ленина

Второкурсник медицинского колледжа угодил в больницу, поспешив у площади Ленина в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 декабря.

16-летний пешеход пытался перейти дорогу на улице Комсомола, 16, накануне около девяти часов утра. Юноша шёл по переходу, но на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. 53-летний петербуржец на Datsun не смог избежать столкновения.

Пострадавшего увезли в детскую больницу имени Раухфуса с ссадинами на локтях и коленях и подозрением на сотрясение мозга. Его состояние оценивали как среднетяжёлое.