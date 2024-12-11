В Сестрорецке задержали курьера мошенников, вернувшегося к писателю-чернобыльцу за добавкой

Сотрудники полиции задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане 81-летнего писателя-чернобыльца из Сестрорецка. Молодого петербуржца поймали буквально за руку. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 11 декабря.

«Фонтанка» писала, что в начале месяца жертвой мошенников стал кандидат медицинских наук и писатель, принимавший участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, он лишился более 4,6 млн рублей. Злоумышленники, которые представлялись помощником губернатора Петербурга, замминистра МВД, сотрудниками ФСБ и Росмониторинга, убедили передать свои сбережения некоему мужчине для сохранности.

На курьера была составлена ориентировка, уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В понедельник в результате розыска у дома пенсионера при повторной попытке получения от него 1,6 млн рублей был задержан 22-летний петербуржец. В отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.