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Происшествия В Сестрорецке задержали курьера мошенников, вернувшегося к писателю-чернобыльцу за добавкой

В Сестрорецке задержали курьера мошенников, вернувшегося к писателю-чернобыльцу за добавкой

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6 комментариев

Сотрудники полиции задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане 81-летнего писателя-чернобыльца из Сестрорецка. Молодого петербуржца поймали буквально за руку. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 11 декабря.

«Фонтанка» писала, что в начале месяца жертвой мошенников стал кандидат медицинских наук и писатель, принимавший участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, он лишился более 4,6 млн рублей. Злоумышленники, которые представлялись помощником губернатора Петербурга, замминистра МВД, сотрудниками ФСБ и Росмониторинга, убедили передать свои сбережения некоему мужчине для сохранности.

На курьера была составлена ориентировка, уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В понедельник в результате розыска у дома пенсионера при повторной попытке получения от него 1,6 млн рублей был задержан 22-летний петербуржец. В отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Словили какого-то дурака-дропа. И в чём смысл этой "деятельности" бесполезной? А с организаторами что? С каналами перевода денег?
Гость
1 час
Не хило так писатели зарабатывают. Чё хоть написал ? Дайте почитать? Я вот тут пишу, пишу, даже на доширак не заработал.
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