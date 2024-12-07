Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -3

1 м/c,

вос.

 768мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Переговоры о мире
«Пушкин» на Дворцовой — онлайн
Копим на будущее
«Сирийский капкан» на ТВ
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Лирика Бастрыкина
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Губернатор» и «ФСБ» убедили писателя-чернобыльца из Петербурга отдать им 4,6 млн рублей «для сохранности»

«Губернатор» и «ФСБ» убедили писателя-чернобыльца из Петербурга отдать им 4,6 млн рублей «для сохранности»

788
11 комментариев


Мошенники выманили у пожилого петербуржца более 4,6 млн рублей. Жертвой обмана стал кандидат медицинских наук и писатель, принимавший участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 декабря.

Накануне вечером 81-летний житель Сестрорецка заявил в полицию. Он рассказал, что за последние двое суток ему поступали звонки от неизвестных, которые представлялись помощником губернатора Петербурга, замминистром МВД, сотрудниками ФСБ и Росмониторинга. Все они убеждали его, что мошенники пытаются списать сбережения с его счетов, поэтому для сохранности средств необходимо передать их некоему мужчине. Что он и сделал. И лишился таким образом более 4,6 млн рублей.

Полиции он рассказал, что за деньгами приходил высокий мужчина в черной одежде и капюшоне. Составлена ориентировка, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Об еще одной аналогичной схеме мошенничества накануне в полицию заявила другая горожанка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области, жительница дома 6 по улице Серпуховской пожаловалась, что представляющиеся сотрудниками банка собеседники убедил ее перевести на «безопасный» счет 9,6 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Мошенники Телефонные мошенники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
AndrewBarsik
10 минут
Вот я не верю ни губернатору, ни ФСБ. Правда и 4.6 миллионов на кармане у меня нет.
Сила в Правде!!
47 минут
лох не мамонт он не вымрет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05