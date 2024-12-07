«Губернатор» и «ФСБ» убедили писателя-чернобыльца из Петербурга отдать им 4,6 млн рублей «для сохранности»



Мошенники выманили у пожилого петербуржца более 4,6 млн рублей. Жертвой обмана стал кандидат медицинских наук и писатель, принимавший участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 декабря.

Накануне вечером 81-летний житель Сестрорецка заявил в полицию. Он рассказал, что за последние двое суток ему поступали звонки от неизвестных, которые представлялись помощником губернатора Петербурга, замминистром МВД, сотрудниками ФСБ и Росмониторинга. Все они убеждали его, что мошенники пытаются списать сбережения с его счетов, поэтому для сохранности средств необходимо передать их некоему мужчине. Что он и сделал. И лишился таким образом более 4,6 млн рублей.

Полиции он рассказал, что за деньгами приходил высокий мужчина в черной одежде и капюшоне. Составлена ориентировка, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Об еще одной аналогичной схеме мошенничества накануне в полицию заявила другая горожанка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области, жительница дома 6 по улице Серпуховской пожаловалась, что представляющиеся сотрудниками банка собеседники убедил ее перевести на «безопасный» счет 9,6 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.