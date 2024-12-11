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Общество ФАС выявила картель при поставках медицинских изделий в учреждения Петербурга

ФАС выявила картель при поставках медицинских изделий в учреждения Петербурга

1 794
4 комментария

Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставке медицинских изделий на сумму более 681 млн рублей. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 11 декабря.

Нарушения законодательства выявлены в деятельности ООО «Алма-Мед» и ООО «Макрус». По информации ФАС, компании подозреваются в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. Оборудование они поставляли в госучреждения Петербурга, Калининградской области и Дагестана.

«Организации систематически использовали единую модель поведения при участии в электронных аукционах», — отмечается в сообщении ведомства.

Если их вина будет доказана, компаниям грозят оборотные штрафы.

В июле ФАС выявила картель, занимавшийся поставкой продуктов в бюджетные организации на 4,7 млрд рублей.

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Комментарии
4
NPC
46 минут
Отличная схема: сначала "бизнесмены" договариваются и, поддерживая друг друга, повышают цены ( государство, при этом получает бОльшие налоги), затем ФАС спохватывается и забирает у них толику малую и снова по-кругу, а и кто же всю эту фанаберию оплачивает?
Панкихой
1 час
Картель-то какой? Медельинский?
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