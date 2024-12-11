ФАС выявила картель при поставках медицинских изделий в учреждения Петербурга

Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставке медицинских изделий на сумму более 681 млн рублей. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 11 декабря.

Нарушения законодательства выявлены в деятельности ООО «Алма-Мед» и ООО «Макрус». По информации ФАС, компании подозреваются в сговоре для поддержания цен при участии в торгах. Оборудование они поставляли в госучреждения Петербурга, Калининградской области и Дагестана.

«Организации систематически использовали единую модель поведения при участии в электронных аукционах», — отмечается в сообщении ведомства.

Если их вина будет доказана, компаниям грозят оборотные штрафы.

В июле ФАС выявила картель, занимавшийся поставкой продуктов в бюджетные организации на 4,7 млрд рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.