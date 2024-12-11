Производители кондитерских изделий предупредили о повышении цен

Крупные производители кондитерских изделий предупредили торговые сети о том, что с конца текущего года поднимут цены на свои товары. Уведомления были разосланы в период с 11 ноября по 9 декабря. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

О повышении цен на свою продукцию сообщили несколько производителей кондитерских изделий. БКК «Коломенский» объявил о росте стоимости вафельных изделий и конфет. Компания Konfesta планирует увеличить цену на свои конфеты на 20%, а Strock намерена поднять стоимость конфет, ириса и карамели на 10–15%. Производители «Акконд» и «Славянка» также предупредили о предстоящем росте цен, но конкретные цифры не назвали.

Как передает «Ъ», основной причиной подорожания кондитерских изделий стало повышение затрат на их производство.

Компания Konfesta отмечает, что за последние четыре месяца их затраты увеличились на 28%. Так, стоимость кокосовой стружки выросла на 60%, лецитина — на 53%, заменителя какао-масла — на 49%, а подсолнечного масла — на 27%. Производитель «Славянка» подчеркнул, что цена какао-бобов поднялась более чем на 30% начиная с августа, а кондитерские жиры стали дороже на 20%. Еще одна компания, «Ударница», информирует о значительном подорожании яблочного пюре — на 43% с апреля, а также патоки — на 28%.

«Коммерсантъ» отмечает, что производителей кондитерской продукции также затронули общие экономические факторы. В своих уведомлениях компании упоминают увеличившиеся транспортные издержки, рост зарплат и ослабление курса рубля. Так, в письме от «Коломенского» говорится, что падение российской валюты привело к росту стоимости сырья на 19%. Konfesta отмечает, что расходы на упаковку с сентября возросли на 9–46%, а на ароматизаторы — на 22%.

Напомним, 31 августа международная организация по какао (International Cocoa Organization, ICCO) ухудшила прогноз мировых поставок растения на этот год. В ICCO сообщили, что поставки какао сократятся из-за плохой погоды в регионах, где его выращивают, старых деревьев, вредителей и болезней. Ожидается, что в этом сезоне будет произведено 4,33 млн тонн какао, что на 2,9% ниже прошлой оценки ICCO.