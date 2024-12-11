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Власть Что происходит в Южной Корее: бывший министр обороны пытался покончить с собой

Что происходит в Южной Корее: бывший министр обороны пытался покончить с собой

1 176
6 комментариев

В Сеуле полиция пришла с обыском в администрацию президента. Из-за введения военного положения задержан генеральный комиссар полиции Ким Бон Сик, сообщает 11 декабря агентство Рёнхап.

По данным агентства, бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён в следственном изоляторе пытался покончить с собой. Его успели спасти, он находится в стабильном состоянии. Он, напомним, арестован по обвинению в госизмене и мятеже.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик заявил в среду, что он воспользовался полномочиями и инициировал парламентское расследование введения военного положения, передаёт Рёнхап.

Президенту Юн Сок Ёлю, как уже писала «Фонтанка», запрещено выезжать из страны. Главная оппозиционная партия (Демократическая), по данным агентства, намерена сегодня представить новое ходатайство об импичменте президенту — спустя несколько дней после того, как Юн избежал импичмента, поскольку большинство законодателей из правящей партии бойкотировали голосование.

Юн Сок Ёль 3 декабря объявил военное положение в Южной Корее. Свое решение он объяснил желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Через несколько часов он отменил военное положение.

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Комментарии
7
Гость
29 минут
оленевод, тебе слово
Гость
17 минут
а происходит в корее скандаль как писали в газетах в 1905 годе а причина всех или не всех революций в Корее вот что понять людям в мире важно Вначале Чемульпо стационеры нескольких государствов свидетели затем легенда о возрождении Варяга под именем крейсера Эмдэн история связала их с похождениями агентов Штирлица Семенова Юлиана и Мюллера а также с Берлином и приключениями в Аргентине воееный конфликт которой разгорелся из за грустно сказать девочки по имени Мальвина из сказки А.Толстого о золотом клю-чи-ке.
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