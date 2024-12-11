Что происходит в Южной Корее: бывший министр обороны пытался покончить с собой

В Сеуле полиция пришла с обыском в администрацию президента. Из-за введения военного положения задержан генеральный комиссар полиции Ким Бон Сик, сообщает 11 декабря агентство Рёнхап.

По данным агентства, бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён в следственном изоляторе пытался покончить с собой. Его успели спасти, он находится в стабильном состоянии. Он, напомним, арестован по обвинению в госизмене и мятеже.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик заявил в среду, что он воспользовался полномочиями и инициировал парламентское расследование введения военного положения, передаёт Рёнхап.

Президенту Юн Сок Ёлю, как уже писала «Фонтанка», запрещено выезжать из страны. Главная оппозиционная партия (Демократическая), по данным агентства, намерена сегодня представить новое ходатайство об импичменте президенту — спустя несколько дней после того, как Юн избежал импичмента, поскольку большинство законодателей из правящей партии бойкотировали голосование.

Юн Сок Ёль 3 декабря объявил военное положение в Южной Корее. Свое решение он объяснил желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Через несколько часов он отменил военное положение.