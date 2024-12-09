Министерство юстиции Южной Кореи запретило президенту выезжать из страны

Несколько дней назад полиция начала расследование в отношении президента Южной Кореи. Оппозиционные депутаты и активисты подали официальное заявление с обвинением против Юн Сок Ёля, экс-министра обороны Ким Ён Хёна и еще нескольких чиновников. Президент Южной Кореи извинился перед страной за объявление военного положения, однако члены Партии народной власти все равно настаивали на импичменте и отставке президента.