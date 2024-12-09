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Политика Министерство юстиции Южной Кореи запретило президенту выезжать из страны

Министерство юстиции Южной Кореи запретило президенту выезжать из страны

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Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю министерство юстиции запретило выезжать из страны. Об этом 9 декабря сообщает Yonhap.

Несколько дней назад полиция начала расследование в отношении президента Южной Кореи. Оппозиционные депутаты и активисты подали официальное заявление с обвинением против Юн Сок Ёля, экс-министра обороны Ким Ён Хёна и еще нескольких чиновников. Президент Южной Кореи извинился перед страной за объявление военного положения, однако члены Партии народной власти все равно настаивали на импичменте и отставке президента.

Юн Сок Ёль 3 декабря объявил военное положение в Южной Корее. Свое решение он объяснил желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». В тот же день, примерно через 6 часов, президент страны согласился отменить военное положение.

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Комментарии
6
282768225
28 минут
Нормальная практика в нормальной стране!!!
Klaustrofobik
26 минут
А несмываемый везде где хочет ездит. Хочет в Белоруссию едет,хочет в Казахстан , пожалуйста..
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