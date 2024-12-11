Уже к 2030 году. Инфраструктура 5G появится в 16 российских городах

К 2030 году 16 городов России будут обеспечены инфраструктурой 5G. Уже в 2026-м ее строительство стартует в двух городах РФ. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Шадаев уточнил, что в 2026 году образцы российских базовых станций пойдут в серию.

«И мы начнем строительство инфраструктуры 5G в двух городах. К 2030 году 16 городов будут обеспечены инфраструктурой 5G — это примерно 16-17 млн наших абонентов», — заключил министр.

В середине сентября текущего года «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительную версию федерального проекта «Инфраструктура» сообщал, что к 2030 году в 89 городах России планируется установить 106 тысяч базовых станций 5G.