Операторы останутся почти без господдержки в развитии сетей 5G в столицах регионов

К 2030 году в 89 городах России планируют установить 106 тысяч базовых станций 5G. На эти цели потребуется до 629 млрд руб. вложений, из которых менее 5 % может быть выделено из государственного бюджета. Соответствующие данные указаны в предварительной версии федерального проекта «Инфраструктура», передает «Коммерсантъ» 13 сентября.

Создание сетей в мегаполисах будет выполнено на оборудовании российского производства. Согласно данным проекта, 27 млрд руб. на создание сети 5G будет выделено из бюджета, оставшуюся сумму планируется привлечь за счет средств операторов связи. Уже к 2026 году предполагается установить 10 тысяч станций. По мнению операторов, ситуацию осложнит нехватка оборудования и возможное удорожание.

К 2030 году доля населения страны, которая будет обеспечена качественной связью пятого поколения, составит 25 %. В 2035 году эти показатели должны достигнуть 30% и 60%.