Forbes: власти РФ планируют развернуть сети 5G в ближайшие шесть лет. Но отечественного оборудования для них нет

Качественную связь пятого поколения в крупнейших городах России планируется обеспечить в ближайшие шесть лет. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.



Обязательным условием для создания сетей 5G стало создание для них серийного оборудования российского производства, однако, по данным Forbes, в настоящий момент такого оборудования нет, и отечественные вендоры сосредоточены на разработке оборудования и программного обеспечения для сетей 4G/LTE. Более того — лицензионные и прочие требования по развертыванию сетей 5G еще прорабатываются, после чего им еще предстоит быть законодательно зафиксированными. Только после появления отечественного оборудования можно будет прогнозировать сроки, которые потребуются для организации покрытия 5G.