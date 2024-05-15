Forbes: власти РФ планируют развернуть сети 5G в ближайшие шесть лет. Но отечественного оборудования для них нет

Качественную связь пятого поколения в крупнейших городах России планируется обеспечить в ближайшие шесть лет. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Обязательным условием для создания сетей 5G стало создание для них серийного оборудования российского производства, однако, по данным Forbes, в настоящий момент такого оборудования нет, и отечественные вендоры сосредоточены на разработке оборудования и программного обеспечения для сетей 4G/LTE. Более того — лицензионные и прочие требования по развертыванию сетей 5G еще прорабатываются, после чего им еще предстоит быть законодательно зафиксированными. Только после появления отечественного оборудования можно будет прогнозировать сроки, которые потребуются для организации покрытия 5G.
Важным фактором для развития технологии связи пятого поколения называется и доступность частотного диапазона, в котором предполагается развертывание 5G. Ситуация осложняется невозможностью задействовать частоты 3,4–3,8 ГГц, используемые для сетей 5G практически во всем мире. В России эти частоты заняты спецслужбами.
По базовому сценарию в 2030 году услуги связи с использованием 5G станут доступны на территории, где проживает 10% населения, по целевому сценарию — 25% населения, следует из стратегии развития отрасли связи. В 2035 году эти показатели должны достигнуть 30% и 60%.
Активное развертывание российских базовых станций 5G в мегаполисах начнется в 2026 году, а серийное производство станций — в 2025 году. В городах с населением более 100 000 человек сети 5G на отечественном оборудовании предполагается развернуть в период с 2031 по 2035 годы.
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