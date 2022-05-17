    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, штиль

    764мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Это просто вышка. Противников 5G пригласила рабочая группа Заксобрания

    592
    5 комментариев
    Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ
    ПоделитьсяПоделиться

    На третье по счету заседании рабочей группы Заксобрания Петербурга по вопросу о размещении вышек сотовой связи в городе, наконец, позвали самых ярых радиофобов. В их картине мира 5G — источник многих бед населения, а к установке вышек может быть причастна тайная мировая закулиса.


    Проблемой установки в Петербурге вышек сотовой связи парламент плотно занялся с конце 2021 года. Заксобрание попросило мораторий на их установку на время разработки регламента, Смольный отказал, но в итоге в недрах Мариинского дворца родилась рабочая группа. Первые два заседания были, по большей части, посвящены матчасти. Резюме по итогам звучало предсказуемо, основных проблемы две: бюрократия и отсутствие внятной политики просвещения населения.

    Заседание обещало быть прозаичным, если бы депутаты, наконец, не дали слово ярым противникам 5G. Свое выступление представители общественной организации Петербурга и Ленобласти «Народный контроль» Маргарита Кузнецова и Валентина Муравьева начали с упрека, что предыдущие заседания проходили «за закрытыми дверями». «Мы и есть население, которое пачками отправляет требования прекратить дальнейшую установку базовых станций», — сказала Муравьева.

    По мнению представительниц «Народного контроля», город уже полностью обеспечен сотовой связью, а причина установки новых вышек — под вопросом.

    «Жители города надеялись получить объективную оценку в своих обращениях, но депутаты, не желая слышать глас народа, легкомысленно отмахнулись от проблемы, поставили клеймо «радиофобы» на своих избирателей. <..> На двух заседаниях рабочей группы операторы сотовой связи совместно с представителями Роспотребнадзора представляли депутатам заведомо ложную информацию о безопасности электромагнитного излучения от базовых станций», — заявила Муравьева.

    В своем докладе дамы сослались на данные таблицы известных изменений в организме человека при действии электромагнитных полей различной интенсивности. Она содержится в методических рекомендация Роспотребназора, утвержденных в 2012 году — еще во времена Геннадия Онищенко. А вот сами данные без пяти минут отметят полувековой юбилей — они были собраны в 1974 году. По этим данным, на плотности потока энергии в 10 мкВт на квадратный сантиметр, к примеру, наблюдается нейроастенический синдром.

    Если верить интерпретации «Народного контроля», можно подумать, что корень всех проблем найден: в докладе, подготовленном для рабочей группы, в перечень последствий нейроастении авторы приписали не только апатию, утомляемость и головные боли, но и агрессию, депрессию, некое «неуправляемое поведение», импотенцию и даже фригидность. Как заверяют авторы, замеры активистов якобы показывают: утверждение, что уровень излучения в зоне жизнедеятельности человека не превышает заветные 10 мкВт, ложное.

    Далее авторы предприняли попытку логически разбить в пух и прах факт, что чем выше плотность размещения базовых станций, тем ниже излучение (Базовые станции сотовой связи и телефон соединяются в одну систему, и чем ниже сигнал, тем выше излучение у смартфонов). «Нам предлагается принять на веру, что чем больше базовых станций, тем безопасней для населения излучение. Давайте разовьем эту мысль логически. По-видимому, если базовые станции убрать полностью, то излучение станет (по логике оператора) катастрофическим», — говорится в докладе.

    От себя представители «Народного контроля» добавили, что излучение якобы накапливается в организме, город такими темпами превратится в «гигантскую микроволновку», пугали теорией о гибельном влиянии на эмбрионы на примере эксперимента с птицами и заявляли об исчезновении из-за излучения бабочек, пчел и даже комаров. Дамы предложили запретить использовать мобильники в средних образовательных учреждениях и Wi-Fi в школах, вместо этого использовать только проводной интернет.

    К слову, депутаты проявили завидную выдержку и прилежно слушали доклад. Улыбки периодически блистали только на «галерке». Лица народных избранников сохранили выражение вежливой заинтересованности и тогда, когда речь зашла про роль мировой закулисы в установке базовых вышек.

    «20 лет назад, к примеру, 1% населения жил под электромагнитным излучением, сейчас проживает практически 90% населения», — начал свое выступление перед рабочей группой еще один приглашенный, председатель профессионального союза «Отечество» Николай Волков.

    По словам Волкова, профсоюз пытался выяснить, кто курирует вопрос с базовыми станциями, и попытка потерпела неудачу. Поэтому активистам пришлось обратиться ко всем: и в Заксобрание, и в Минцифры, и в ФСБ, и в Следственный комитет, и к генеральному прокурору, и так далее. И везде получили «отписки».

    «Причина (увеличения числа базовых станций. — Прим. ред.) одна — это, естественно, уничтожение нашего населения. Тем более, на нашей территории, богатейшей природными ресурсами, да и финансами тоже. Поэтому... кто эти вопросы курирует?» — задался вопросом выступающий. Он не исключил, что к кураторству могут быть причастны «комитет 300», «управители транснационального капитала».

    В докладе Волкова (есть в распоряжении редакции) тема развернута еще шире. Автор считает, что существуют и другие возможности использования высокотехнологичных устройств. «В США, Великобритании, Германии и других страна НАТО а также Израиле давно идут исследования по созданию различных образцов психотронного оружия, использующего именно СВЧ — генераторы», — говорится в тексте выступления с указанием, что это «ни для кого не секрет».

    От рабочей группы профсоюз потребовал предоставить все данные о владельцах и местоположении базовых станций, исключить размещение станций вблизи жилых домов, социальных и общественных учреждений и запретить выделять и перераспределять диапазоны миллиметровых частот для «использования в интересах развития сотовой связи и мобильного интернета 5G, и подобны ему стандартов».

    В случае, если требования не будут выполнены или их выполнение будет затянуто, профсоюз пообещал поставить вопрос о проведении референдума по проблеме в Петербурге и Ленобласти.

    Черту под заседанием рабочей группы — далеко не последним — подвели депутаты, участники рабочей группы во главе с единороссом Алексеем Макаровым. Народные избранники заверили, что открыты к обсуждению проблемы. И предложили подумать про обращение парламента к федеральному правительству для обсуждения, не стоит ли взять работы компаний по установке базовых станций.

    Как устанавливают сотовые вышки и стоит ли на самом деле их опасаться — читайте в материале «Фонтанки».

    Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

    Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

    © Фонтанка.Ру

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Pilat
    По нашим данным, курирует эти вышки лично Обама и Кондолиза Райт.
    Чтобы устанавливать вышки скрытно, Обама лично обходит все близлежащие дома, под видом доставщика еды, и выкручивает лампочки во всех подъездах.
    А Кондолиза, гадит на подходах к вышкам, чтобы никто туда даже не думал подойти.
    Вот такая вот западная закулиса опять вредит нашей стране.
    Кстати, скоро мы ожидаем в нашем городе и Джейн Псаки....как не трудно догадаться она будет помогать Кондолизе Райт.
    07A
    Осторожнее, от пареной репы могут быть полные лапти!
    hal9000
    От 5g прост батарейка будет садиться быстрее..нагрузка на проц..а излучение??..а какое там излучение?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close