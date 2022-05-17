Это просто вышка. Противников 5G пригласила рабочая группа Заксобрания

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





На третье по счету заседании рабочей группы Заксобрания Петербурга по вопросу о размещении вышек сотовой связи в городе, наконец, позвали самых ярых радиофобов. В их картине мира 5G — источник многих бед населения, а к установке вышек может быть причастна тайная мировая закулиса.



Проблемой установки в Петербурге вышек сотовой связи парламент плотно занялся с конце 2021 года. Заксобрание попросило мораторий на их установку на время разработки регламента, Смольный отказал, но в итоге в недрах Мариинского дворца родилась рабочая группа. Первые два заседания были, по большей части, посвящены матчасти. Резюме по итогам звучало предсказуемо, основных проблемы две: бюрократия и отсутствие внятной политики просвещения населения.



Заседание обещало быть прозаичным, если бы депутаты, наконец, не дали слово ярым противникам 5G. Свое выступление представители общественной организации Петербурга и Ленобласти «Народный контроль» Маргарита Кузнецова и Валентина Муравьева начали с упрека, что предыдущие заседания проходили «за закрытыми дверями». «Мы и есть население, которое пачками отправляет требования прекратить дальнейшую установку базовых станций», — сказала Муравьева.



По мнению представительниц «Народного контроля», город уже полностью обеспечен сотовой связью, а причина установки новых вышек — под вопросом.



«Жители города надеялись получить объективную оценку в своих обращениях, но депутаты, не желая слышать глас народа, легкомысленно отмахнулись от проблемы, поставили клеймо «радиофобы» на своих избирателей. <..> На двух заседаниях рабочей группы операторы сотовой связи совместно с представителями Роспотребнадзора представляли депутатам заведомо ложную информацию о безопасности электромагнитного излучения от базовых станций», — заявила Муравьева.



В своем докладе дамы сослались на данные таблицы известных изменений в организме человека при действии электромагнитных полей различной интенсивности. Она содержится в методических рекомендация Роспотребназора, утвержденных в 2012 году — еще во времена Геннадия Онищенко. А вот сами данные без пяти минут отметят полувековой юбилей — они были собраны в 1974 году. По этим данным, на плотности потока энергии в 10 мкВт на квадратный сантиметр, к примеру, наблюдается нейроастенический синдром.

Если верить интерпретации «Народного контроля», можно подумать, что корень всех проблем найден: в докладе, подготовленном для рабочей группы, в перечень последствий нейроастении авторы приписали не только апатию, утомляемость и головные боли, но и агрессию, депрессию, некое «неуправляемое поведение», импотенцию и даже фригидность. Как заверяют авторы, замеры активистов якобы показывают: утверждение, что уровень излучения в зоне жизнедеятельности человека не превышает заветные 10 мкВт, ложное.



Далее авторы предприняли попытку логически разбить в пух и прах факт, что чем выше плотность размещения базовых станций, тем ниже излучение (Базовые станции сотовой связи и телефон соединяются в одну систему, и чем ниже сигнал, тем выше излучение у смартфонов). «Нам предлагается принять на веру, что чем больше базовых станций, тем безопасней для населения излучение. Давайте разовьем эту мысль логически. По-видимому, если базовые станции убрать полностью, то излучение станет (по логике оператора) катастрофическим», — говорится в докладе.



От себя представители «Народного контроля» добавили, что излучение якобы накапливается в организме, город такими темпами превратится в «гигантскую микроволновку», пугали теорией о гибельном влиянии на эмбрионы на примере эксперимента с птицами и заявляли об исчезновении из-за излучения бабочек, пчел и даже комаров. Дамы предложили запретить использовать мобильники в средних образовательных учреждениях и Wi-Fi в школах, вместо этого использовать только проводной интернет.



К слову, депутаты проявили завидную выдержку и прилежно слушали доклад. Улыбки периодически блистали только на «галерке». Лица народных избранников сохранили выражение вежливой заинтересованности и тогда, когда речь зашла про роль мировой закулисы в установке базовых вышек.



«20 лет назад, к примеру, 1% населения жил под электромагнитным излучением, сейчас проживает практически 90% населения», — начал свое выступление перед рабочей группой еще один приглашенный, председатель профессионального союза «Отечество» Николай Волков.

По словам Волкова, профсоюз пытался выяснить, кто курирует вопрос с базовыми станциями, и попытка потерпела неудачу. Поэтому активистам пришлось обратиться ко всем: и в Заксобрание, и в Минцифры, и в ФСБ, и в Следственный комитет, и к генеральному прокурору, и так далее. И везде получили «отписки».



«Причина (увеличения числа базовых станций. — Прим. ред.) одна — это, естественно, уничтожение нашего населения. Тем более, на нашей территории, богатейшей природными ресурсами, да и финансами тоже. Поэтому... кто эти вопросы курирует?» — задался вопросом выступающий. Он не исключил, что к кураторству могут быть причастны «комитет 300», «управители транснационального капитала».



В докладе Волкова (есть в распоряжении редакции) тема развернута еще шире. Автор считает, что существуют и другие возможности использования высокотехнологичных устройств. «В США, Великобритании, Германии и других страна НАТО а также Израиле давно идут исследования по созданию различных образцов психотронного оружия, использующего именно СВЧ — генераторы», — говорится в тексте выступления с указанием, что это «ни для кого не секрет».



От рабочей группы профсоюз потребовал предоставить все данные о владельцах и местоположении базовых станций, исключить размещение станций вблизи жилых домов, социальных и общественных учреждений и запретить выделять и перераспределять диапазоны миллиметровых частот для «использования в интересах развития сотовой связи и мобильного интернета 5G, и подобны ему стандартов».



В случае, если требования не будут выполнены или их выполнение будет затянуто, профсоюз пообещал поставить вопрос о проведении референдума по проблеме в Петербурге и Ленобласти.

Черту под заседанием рабочей группы — далеко не последним — подвели депутаты, участники рабочей группы во главе с единороссом Алексеем Макаровым. Народные избранники заверили, что открыты к обсуждению проблемы. И предложили подумать про обращение парламента к федеральному правительству для обсуждения, не стоит ли взять работы компаний по установке базовых станций. Как устанавливают сотовые вышки и стоит ли на самом деле их опасаться — читайте в материале «Фонтанки».

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

