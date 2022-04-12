«Мы большей частью имеем дело с радиофобией». В ЗакСе обсуждают суеверия о 5G

В петербургском парламенте пытаются подружить недоверчивых горожан с вышками сотовой связи.



Фото: Михаил Почуев/ТАСС Поделиться Поделиться





В Заксобрании 12 апреля состоялось второе заседание рабочей группы по животрепещущему для горожан вопросу размещения вышек сотовой связи в Петербурге. Радиофобы неустанно жалуются народным избранникам на антенны. Оборудование участники предлагают маскировать и согласовывать с муниципалами, недоверчивых — просвещать, а заодно запустить пилотный проект мониторинга излучения.

Мариинский дворец обернул свой взор на проблему с вышками сотовой связи в декабре 2021 года. Единоросс Александр Кущак, сославшись на многочисленные обращения избирателей, предложил губернатору Александру Беглову поставить на паузу установку новых вышек сотовой связи — пока Смольный не выработает регламент для таких работ. А заодно предложил составить адресный перечень, где можно ставить вышки и определить их максимальное количество на каждый муниципалитет. Большинство коллег по парламенту неожиданно депутата поддержали.



Градоначальник мораторий вводить отказался, сославшись на федеральное законодательство. И заодно объяснил депутату вроде бы очевидное: нагрузка на сети меняется динамично, трафик постоянно растет, поэтому ни список адресов, ни лимит на вышки прописать нельзя. Кстати, «Фонтанка» уже подробно рассказывала, как это работает, чего стоит и не стоит опасаться и что делать радиофобам.



В итоге в Заксобрании было решено создать рабочую группу, которая разберется с деталями и заодно — с негативным отношением к вышкам, витающем в определенных слоях населения.



«Информационный» вице-губернатор Станислав Казарин обрисовал санкционный аспект. «Сегодня мы очень бережно относимся к любым установленным не только антенным сооружениям, но и непосредственно оборудованию операторов связи, поскольку в текущих условиях их демонтаж и соответствующая попытка переноса на другую площадку может привести к тому, что оно уже не запустится совсем», - сказал чиновник. Он добавил, что производство оборудования сотовой связи в РФ ограничено, поэтому полностью удовлетворить спрос операторов связи внутреннее производство сейчас не может. «Поэтому все имеющиеся ресурсы должны быть использованы максимально эффективно», - констатировал Казарин.



В городе тем временем активно продолжают устанавливаться новые базовые станции сотовой связи. Как рассказала начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Ольга Смелова, если в 2017 году ведомство выдало около 1,8 тысяч эпидзаключений (необходимый документ для установки или реконструкции оборудования), то в 2021 году их количество превысило 3 тысячи.



Сейчас наблюдается тенденция, что базовые станции чаще устанавливаются на отдельно стоящие опоры. Раньше преобладали локации на крышах зданий. Чиновница констатировала, что рост количества опор для сотового оборудования поспособствовал негативному отношению в обществе и росту числа обращений. В частности, в случаях, когда вышки появляются в кварталах уже сложившейся застройки, многочисленные жалобы касаются установки вышек рядом с жилыми домами, школами, детсадами, детскими и спортивными площадками и другими соцобъектами. В 2021 году Роспотребнадзор рассмотрел 361 такое обращение. Динамика налицо: если в первом квартале 2021 года таких жалоб насчитывалось 52, то за аналогичный период текущего года пришло уже 164 жалобы.

По результатам прошлогодних проверок превышение электромагнитного излучения было выявлено только в пяти случаях, в 2022 году — пока ни одного.



У петербургских депутатов, между тем, коллекции обращений от избирателей. Глава фракции «Единой России» Павел Крупник сообщил, что у него на руках «сотни писем» от горожан. Он неожиданно заявил, что ни в одном жилом квартале на Крестовском острове, где «очень много элитных жилых комплексов», он не видел ни одной такой «башни». Представитель Смольного возразил: в историческом центре действуют свои ограничения, и обыватели просто не видят вышек. Если бы их там действительно не было — обитатели «элиток» испытывали бы проблемы со связью.



Единоросс Валерий Гарнец не впечатлился информацией о том, как нарушители наказывались: всего за прошлый год их оштрафовали суммарно на 80 тысяч рублей. «Если люди волнуются за свое здоровье, то на мой взгляд, функции контроля недостаточно», - заявил он. Депутат строгим голосом призвал выработать новый порядок пресечения и недопущения нарушений.



Мифы о вреде излучения от вышек сотовой связи гуляют уже не первый год. Другим, «домашним» источникам этого излучения, радиофобы почему-то до сих пор не объявили бойкот. Замруководителя северо-западного управления Роскомнадзора Сергей Мельников привел сравнение: базовые станции излучают 0,01-0,1 мкВт на квадратный сантиметр, микроволновки — до 30, роутеры — до 40, а мобильные телефоны и вовсе до 50 мкВт. Базовые станции сотовой связи и телефон соединяются в одну систему, и чем ниже сигнал, тем выше излучение у смартфонов, находящихся в непосредственной близости от человека.



«Коллеги, ну надо же, наверное, людям объяснять — в сердцах призвал Крупник. - Чтобы не было вот этих панических сотен писем, что мы сейчас заболеем раком... ну если это безвредно, ну соберите людей, есть муниципальные газеты. Можно же рассказать, почему мы приехали, поставили, а не как бы нам по барабану, кто тут живет, и уехали. Ну так же неправильно. Так можно было делать 40 лет назад: сказать, «партия сказала — мы поставили». И добавил, что сам ни разу не видел попытки властей просветить обывателей на этот счет.



Декан факультета РТС государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича Дмитрий Кирик пересказал итоги прошедшего в вузе круглого стола. Граждане, как правило, не обращают внимания, сколько излучающих устройств одновременно работает у них в квартирах, а заодно и в квартирах соседей. «Никто не проводит этих измерений, вполне возможно, что уровень там существенно превышает излучение от базовой станции», - добавил ученый.



По итогам были сформулированы два предложения: в рамках пилотного проекта создать в Петербурге систему ежегодных измерений электромагнитного излучения и разработать методику проведения измерения уровней электромагнитных излучений — существующие уже несколько устарели.

Гарнец предложил согласовывать установку мачт с муниципальными образованиями и сделать это неотъемлемым условием заключения договора с комитетом имущественных отношений. Он также напомнил про Жилищный кодекс: установка оборудования в этом случае, по мнению депутата, сродни установке кондиционера и требует 100-процентного согласия собственников помещений.



Возглавляющий рабочую группу Алексей Макаров позднее пояснил «Фонтанке»: сейчас город выдает разрешение на установку антенно-мачтовых сооружений без предоставления земельного участка. «И порой это происходит без учета мнения жителей и муниципальных образований», - добавил он.



Инициатор темы с вышками Кущак поинтересовался, есть ли какой-то бытовой прибор, с помощью которого «простой человек» мог как-то замерить излучение. «Бытового нет», - развел руками ученый, добавив, что такие приборы — удовольствие недешевое. В ответ депутат не удержался от реплики про «шапочки из фольги».



В Петербурге с инфраструктурой все заметно хуже, чем в Москве. У нас на 1439 кв километров всего 832 опоры двойного назначения (ОДН, когда оборудование связи устанавливается на опору освещения, электротранспорта и прочее), то есть примерно по половинке такой опоры на квадратный километр. В столице же около 6 тысяч ОДН, это по 2,3 опоры на аналогичную площадь. Данные привел директор региона Запад ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн) Дмитрий Глотов.



Он перечислил преимущества таких опор: отпадает необходимость размещать оборудование на домах с активно-недовольными жильцами, опоры могут использовать сразу несколько операторов и размещение их по периметру квартала позволяет «не заходить» непосредственно во дворы. Спикер также показал участникам рабочей группы примеры размещения оборудования на ОДН и его маскировки на зданиях: под воздуховоды, к примеру. На уточняющий вопрос «Фонтанки», для чего это делается, из эстетических соображений или для успокоения радиофобов, Глотов пояснил: по большей части, это решение проблемы внешней эстетики, но и нюанс спокойствия горожан тоже имеет место.



«Ставьте вышки сами, вот тогда будет к вам уважение», - предложил Гарнец, С этим предложением — убрать с рынка инфраструктурных операторов, Глотов не согласился: у каждого своя задача, но поддержал удаление с рынка недобросовестных компаний, которые не соблюдают нормы.



Итоги заседания — не последнего, вице-губернатор Казарин подвел фразой: «Мы большей частью имеем дело с радиофобией».



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

