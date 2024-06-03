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    Они хотят нас запутать. У Оредежа в земле живут местные иностранного вида

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    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Двойная удача у биолога Павла Глазкова: он встретил сразу двух зимородков на берегу реки Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области. Вероятно, это пара. Фотографии редких птиц публикует 3 июня канал «Каждой твари по паре».

    Глядя на окраску, можно подумать, что перед вами обитатель тропического леса. Однако зимородок — житель северных широт. Размером он чуть крупнее воробья, с крупной головой и большим клювом.

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    Название тоже как будто хочет нас запутать. Кажется, что зимородок выводит птенцов зимой, но это не так. Как и большинство птиц, зимородки выводят птенцов весной и летом, но не в гнездах или дуплах, а в норах. То есть в земле, и тогда правильнее было бы называть их «землеродки» или «земородки». У пары, которую заметил Павел Глазков, нора расположена, скорее всего, в песчаном берегу, за кустом.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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    ПтицыЗимородкиПриродаПавел Глазков
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