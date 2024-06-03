Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана, сообщили 3 июня в пресс-службе Казахстанской федерации футбола.

Соглашение подписано по схеме «2+1». Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. До этого Черчесов возглавлял сборную России, а также работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

С 2022 по 2024 год сборной Казахстана руководил Магомед Адиев. В апреле текущего года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата» и уже в мае объявил о своем уходе из сборной Казахстана.