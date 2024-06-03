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    Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

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    5 комментариев

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана, сообщили 3 июня в пресс-службе Казахстанской федерации футбола.

    Соглашение подписано по схеме «2+1». Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. До этого Черчесов возглавлял сборную России, а также работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

    С 2022 по 2024 год сборной Казахстана руководил Магомед Адиев. В апреле текущего года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата» и уже в мае объявил о своем уходе из сборной Казахстана.

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    Комментарии 5

    azatoth03 Июн 2024 в 15:09
    Жаксы!
    +0−0
    RR_197803 Июн 2024 в 14:49
    Хана им.
    +0−1
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