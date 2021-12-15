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ЗакС попросил Беглова ввести мораторий на установку сотовых вышек

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Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 декабря поддержало депутатский запрос единоросса Александра Кущака к губернатору Александру Беглову, в котором парламентарий попросил ввести мораторий на установку вышек сотовой связи на территории города. Его запрос поддержали 48 депутатов и один воздержался.

Депутат предложил градоначальнику ввести мораторий на установку антенно-мачтовых сооружений и монтаж оборудования на них до утверждения единого порядка размещения антенно-мачтовых сооружений на территории Петербурга. А также организовать конкурентный отбор юрлиц, которые получат право ставить вышки и определить максимально разрешенное количество вышек в границах округа или района.

Кущак сослался на «многочисленные жалобы жителей микрорайона Ржевка-Пороховые» на установку опор вышек сотовой связи. Со ссылкой на ответ «строительного вице-губернатора» Николая Линченко парламентарий пишет, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза влияния работы антенно-мачтовых сооружений связи на окружающую среду и здоровье населения проводится до ввода конструкции в эксплуатацию.

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Комментарии (10)

Pilat
Да всё проще.
там где есть зарегулирование процесса, есть место коррупции.
Как так, вышки ставят и никто с этого не имеет бабла?
Не порядок.
Будет вводить строгое регулирование процесса.
Делиться надо господа сотовые операторы связи, активней делиться.
Oleg_I
Они больные, что ли, совсем? Давайте, крушите всё. 5G не надо, вакцин не надо. Наденем все лапти и пойдет поля пахать - православно, скрепно, для здоровья полезно. Предки вон какие здоровые были, без всей этой фигни, без радио, без медицины. До 100 лет жили.
alex715-6
"Определить порядок и круг лиц"... ага, очередные откаты. А про улучшение качества связи можно будет забыть. Электро-магнитное излучение -это теперь неотъемлемая часть нашей жизни. Остаётся посоветовать депутату надеть шапочку из фольги и прекратить пользоваться, в том числе, и сотовыми. Они же тоже жуть как губят здоровье.
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