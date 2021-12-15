ЗакС попросил Беглова ввести мораторий на установку сотовых вышек

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 декабря поддержало депутатский запрос единоросса Александра Кущака к губернатору Александру Беглову, в котором парламентарий попросил ввести мораторий на установку вышек сотовой связи на территории города. Его запрос поддержали 48 депутатов и один воздержался.



Депутат предложил градоначальнику ввести мораторий на установку антенно-мачтовых сооружений и монтаж оборудования на них до утверждения единого порядка размещения антенно-мачтовых сооружений на территории Петербурга. А также организовать конкурентный отбор юрлиц, которые получат право ставить вышки и определить максимально разрешенное количество вышек в границах округа или района.

