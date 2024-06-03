У аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью «Пермь»

Рядом с пензенским аэропортом имени
«Видел, не поддерживаю», — ответил он на вопрос о размещении указателя.
Первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов отреагировал на табличку с юмором.
«А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о шуточной надписи вблизи аэропорта Большое Савино в Перми. В мае на территории авиационного музея художники написали «Добро пожаловать в Пензу!» Огромное граффити теперь могут наблюдать пассажиры самолетов, прилетающих в Пермь.