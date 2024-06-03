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    У аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью «Пермь»

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    Рядом с пензенским аэропортом имени В. Г. Белинского установили указатель на Пермь с пояснением, что до столицы Прикамья 1180 километров. Об этом сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, передает РИА Новости 3 июня.

    «Видел, не поддерживаю», — ответил он на вопрос о размещении указателя.

    Первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов отреагировал на табличку с юмором.

    «А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Речь идет о шуточной надписи вблизи аэропорта Большое Савино в Перми. В мае на территории авиационного музея художники написали «Добро пожаловать в Пензу!» Огромное граффити теперь могут наблюдать пассажиры самолетов, прилетающих в Пермь.

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