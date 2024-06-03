У аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью «Пермь»

Рядом с пензенским аэропортом имени В. Г. Белинского установили указатель на Пермь с пояснением, что до столицы Прикамья 1180 километров . Об этом сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, передает РИА Новости 3 июня.

«Видел, не поддерживаю», — ответил он на вопрос о размещении указателя.

