    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    770мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.41eur98.3

    В Перми пассажиров самолетов встречает огромное граффити про Пензу

    2141
    7 комментариев

    Пассажиры самолетов, прилетающих в Пермь, теперь могут наблюдать на земле огромную шуточную надпись «Добро пожаловать в Пензу!» Граффити создали пермские художники из-за частой путаницы в названии городов, сообщило РИА Новости в среду, 22 мая.

    Надпись появилась вблизи аэропорта Большое Савино, на территории неработающего частного авиамузея. Идею реализовывали 11 человек.

    «Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева», — написали под постом одного из участников арт-команды «Красим забор» Льва Губина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close