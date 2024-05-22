В Перми пассажиров самолетов встречает огромное граффити про Пензу

Пассажиры самолетов, прилетающих в Пермь, теперь могут наблюдать на земле огромную шуточную надпись «Добро пожаловать в Пензу!» Граффити создали пермские художники из-за частой путаницы в названии городов, сообщило РИА Новости в среду, 22 мая.



Надпись появилась вблизи аэропорта Большое Савино, на территории неработающего частного авиамузея. Идею реализовывали 11 человек.

«Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева», — написали под постом одного из участников арт-команды «Красим забор» Льва Губина.