Летом в «Зенит» могут вернуться два воспитанника из других клубов РПЛ

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что летом в состав сине-бело-голубых могут вернуться два воспитанника из других команд РПЛ.



«Надеюсь, вернутся двое. Один — в атакующую линию, и один — на позицию вратаря. Если Богдан Москвичев не останется в «Зените», то он в любом случае начнет сезон в команде РПЛ», — отметил Аршавин.



Подробнее о воспитанниках «Зенита», около 30 из которых, по нашим подсчетам, играют в различных клубах РПЛ, читайте в материале «Фонтанки».

