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    Летом в «Зенит» могут вернуться два воспитанника из других клубов РПЛ

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    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что летом в состав сине-бело-голубых могут вернуться два воспитанника из других команд РПЛ.

    «Надеюсь, вернутся двое. Один — в атакующую линию, и один — на позицию вратаря. Если Богдан Москвичев не останется в «Зените», то он в любом случае начнет сезон в команде РПЛ», — отметил Аршавин.

    Подробнее о воспитанниках «Зенита», около 30 из которых, по нашим подсчетам, играют в различных клубах РПЛ, читайте в материале «Фонтанки».

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