Ребята с нашего двора: почему в «Зените» так мало играют собственные воспитанники?

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Сезон для «Зенита» закончился шестым чемпионством подряд, однако у болельщиков все еще остаются вопросы к клубу: все отлично, но где собственные воспитанники? Если присмотреться, то в РПЛ играет почти 30 ребят с нашего двора, а еще двое — в Европе. Отдел спорта «Фонтанки» посчитал всех и поговорил о результатах своего подсчета с Андреем Аршавиным.



Сразу отметим, что мы учитывали только тех, кто провел хотя бы один матч за основную команду в чемпионате России или Кубке России в минувшем сезоне. Примечательно, что в самом «Зените» таких игроков набралось только четыре человека. Это вратари Михаил Кержаков и Александр Васютин, полузащитник Дмитрий Васильев и защитник Данил Круговой. К сожалению, Круговой летом уйдет в ЦСКА, и на одного петербуржца в команде станет меньше. Да и будущее Кержакова с Васютиным под вопросом.



Любопытно, что в РПЛ есть один клуб, где воспитанников петербургского футбола больше, чем в «Зените». В «Сочи» собрались вратари Максим Рудаков, Николай Заболотный, Александр Дёгтев, защитник Дмитрий Чистяков и полузащитник Кирилл Кравцов. Ради справедливости стоит отметить, что Рудаков начинал заниматься футболом в ДЮСШ «Кировец», «Локомотив» СПб и только потом в «Смене». Такая же ситуация с Чистяковым, который занимался в школах пикалевского «Металлурга», «Кировца» и СДЮШОР «Зенит».



Еще один клуб, где петербургских воспитанников столько же, сколько в «Зените», — это «Ростов». За «Ростов» играли защитники Денис Терентьев, Илья Вахания, Илья Кирш и полузащитник Кирилл Щетинин.

Три воспитанника «Зенита» выступали за «Оренбург»: защитники Данила Прохин и Данила Хотулёв, полузащитник Ярослав Михайлов. Два игрока играли за «Пари НН»: вратарь Иван Кукушкин и защитник Никита Каккоев. Также два — за «Балтику»: нападающий Данила Козлов и полузащитник Кирилл Капленко.

По одному петербуржцу играли за «Краснодар» (защитник Сергей Петров), «Локомотив» (полузащитник Наир Тикнизян), «Ахмат» (нападающий Владимир Ильин), «Факел» (нападающий Евгений Марков) и «Урал» (полузащитник Алексей Ионов). Здесь также отметим, что Тикнизян занимался в петербургских школах «Факел», «Коломяги» и «Локомотив», а Ионов — в СДЮШОР «Зенит». Еще два бывших зенитовца играют в Европе — Далер Кузяев («Гавр») и Саба Сазонов («Торино»).



Теоретически «Зенит» вполне мог бы набрать неплохую команду из собственных воспитанников. Другое дело, что вряд ли бы тогда сине-бело-голубые каждый год претендовали на чемпионство. Готовы ли петербургские болельщики к такому?



Согласно опубликованному на днях в «Спорт-Экспрессе» исследованию об игровом времени воспитанников в составе клубов РПЛ, «Зенит» занял второе место вслед за школой «Чертаново». На удивление, Академия петербургского клуба, которую в последние годы принято в основном критиковать, работает неплохо. Другое дело, что сам «Зенит» плодами её работы пользуется не так охотно, как другие команды.



В списке команд, которые доверяют собственным воспитанникам, «Зенит» занял лишь седьмое место: они сыграли 9,6% от общего игрового времени. При этом еще в прошлом чемпионате доля игрового времени воспитанников сине-бело-голубых была в два раза выше, но уход Кузяева, Чистякова и ссылка Кругового в «Зенит-2» привели к текущему результату. Кстати, лидеры рейтинга — «Локомотив» (35%), «Краснодар» (32,9%) и «Динамо» (32,3%).

По этому поводу «Фонтанка» поговорила с заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андреем Аршавиным.



— Кого бы вы включили в топ-3 воспитанников «Зенита», которые сейчас играют в РПЛ, и почему?

— Первый — Круговой, здесь много говорить не надо. Человек успел поиграть в сборной, много матчей сыграл. Второй — Данила Козлов. Он ярко провел весну, талант огромный. Третье место — Илья Вахания. У него большой прогресс за год, дорос до игрока сборной России.

— Можно ли ожидать возвращения кого-то из воспитанников в ближайшее время? Если да, то на какие позиции?

— Думаю, что да. Надеюсь, вернутся двое. Один — в атакующую линию и один — на позицию вратаря. Если Богдан Москвичев не останется в «Зените», то он в любом случае начнет сезон в команде РПЛ.



— С какими проблемами приходится сталкиваться селекционерам Академии на этапе просмотра игроков и приглашения их в Петербург?

— Мы сталкиваемся с такой проблемой: у нас много филиалов, и те игроки, которые у нас занимались, но не попали по каким-то причинам на первом этапе, потом обижаются и не идут в Академию. Второе — разные школы работают с другими агентствами, а воспитанников СШОР в последнее десятилетие так воспитывали, мол, «ни в коем случае не в «Зенит», а в любое другое место».



— Чего не хватает игрокам Академии для того, чтобы составлять конкуренцию футболистам основы не только в товарищеских матчах на сборах?

— Я бы сказал, что всего по чуть-чуть: где-то тактического обучения, технического оснащения. У кого-то все это есть, но не хватает характера. Самое главное, что никто из игроков не хочет ждать.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

