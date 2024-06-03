В Петербурге появится новая транспортная развязка на Поклонной горе. Проект уже одобрен

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил построить новую транспортную развязку в Выборгском районе на пересечении Поклонногорской улицы, проспектов Энгельса, Северного и Тореза. Проект планировки был одобрен на рабочем совещании с членами городского правительства.

В этом месте наблюдаются большие скопления транспорта, что затрудняет связь между Выборгским и Приморским районами. Новая развязка улучшит транспортное сообщение.

Строительство пройдет в два этапа: сначала будет построен тоннельный переход в створе Поклонногорской улицы и Северного проспекта для движения автотранспорта в двух направлениях, затем возведут тоннельные переходы в створе проспекта Энгельса и Северного проспекта, проспектов Энгельса и Тореза и построят развязку на пересечении проспекта Энгельса и Выборгского шоссе. Трамвайные пути на этом участке будут переустроены. Проектом предусмотрено и переустройство части остановок общественного транспорта.