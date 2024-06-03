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    В Петербурге появится новая транспортная развязка на Поклонной горе. Проект уже одобрен

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    8 комментариев

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил построить новую транспортную развязку в Выборгском районе на пересечении Поклонногорской улицы, проспектов Энгельса, Северного и Тореза. Проект планировки был одобрен на рабочем совещании с членами городского правительства.

    В этом месте наблюдаются большие скопления транспорта, что затрудняет связь между Выборгским и Приморским районами. Новая развязка улучшит транспортное сообщение.

    Строительство пройдет в два этапа: сначала будет построен тоннельный переход в створе Поклонногорской улицы и Северного проспекта для движения автотранспорта в двух направлениях, затем возведут тоннельные переходы в створе проспекта Энгельса и Северного проспекта, проспектов Энгельса и Тореза и построят развязку на пересечении проспекта Энгельса и Выборгского шоссе. Трамвайные пути на этом участке будут переустроены. Проектом предусмотрено и переустройство части остановок общественного транспорта.

    Согласно проекту будут построены тоннельные переходы от Поклонногорской улицы в сторону Северного проспекта, проспекта Энгельса и проспекта Тореза и сделана развязка на пересечении проспекта Энгельса и Выборгского шоссе.

    Губернатор подчеркнул, что строительство тоннелей и развязки на Поклонной горе снимет транспортную проблему и разгрузит ключевые магистрали на севере города.

    Между тем во Всеволожском районе Ленобласти, на границе с Петербургом, продолжают строить новую развязку с Мурманским шоссе.

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    РазвязкаДорогаАлександр БегловСтроительствоВыборгский район
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    Комментарии 8

    Блейк03 Июн 2024 в 19:20
    Контракт на проектирование второй очереди Дирекция транспортного строительства заключила с АО «Петербург-Дорсервис» еще в конце 2008 года. Стоимость — 173 млн рублей, 94 млн — как раз на тоннель. Для сравнения: проектирование путепровода обошлось в 73 млн. Судя по сайту госзакупок, на данный момент по второй очереди выплачено 103 млн, более или менее равными долями деньги переводились с 2010-го по 2013 год включительно. На 2014 и 2015 годы работы встали, на 2016 год закладывалось 1,7 млн однако и здесь не сложилось. В итоге все вылилось в трехлетнюю заморозку, ежегодные допсоглашения просто сдвигали возобновление проектирования. Последнее было заключено в прошлом месяце, аккурат под открытие первой очереди: за 2017 год объем работ оценивается в 770 тысяч, 70 млн надо будет освоить в 2018-м. Это из другой новости от 17.01.2018 г. на Фонтанке
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