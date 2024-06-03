В Чувашии проверят сообщения об откровенном досмотре школьниц перед ЕГЭ

Еще в одном российском регионе прокуратура организовала проверку после сообщений о нарушениях при досмотре учащихся перед ЕГЭ. На процедуру пожаловались школьники Чувашии, сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства 3 июня.



Жалобы поступили от учащихся средней школы в селе Яльчики. «Согласно публикациям в сети "Интернет", сотрудниками пункта проведения экзамена допущены нарушения», — говорится в сообщении.



В рамках проверки сотрудники прокуратуры изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают сотрудников учреждения, а также запросили документы в связи с инцидентом. «При наличии оснований (в случае подтверждения факта нарушений) будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.



О начале проведения проверки также сообщили в Минобразования региона. «Расследование будет проходить в тесном взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики для того, чтобы дать правовую оценку данному событию», — сказал глава ведомства Дмитрий Захаров.



Как сообщил ТАСС, ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в одной из школ Яльчикского округа перед пропуском школьниц в помещение для сдачи экзамена их якобы проверяли вплоть до нижнего белья.



Ранее на процедуру досмотра перед ЕГЭ пожаловались учащиеся воронежской школы. Как рассказала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, что на одном из пунктов проведения ЕГЭ девочек заставили снимать бюстгальтеры.