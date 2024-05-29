В Воронеже выпускницы утверждают, что снимали бюстгальтеры, чтобы попасть на ЕГЭ

В Воронежском министерстве образования изучают камеры видеонаблюдения из школы на улице Березовая Роща. Чтобы попасть на ЕГЭ по русскому языку ученицам якобы пришлось снимать бюстгальтеры — косточки «пищали» в рамках металлодетекторов.



О том, что пережили выпускницы перед экзаменом, рассказала 28 мая в соцсетях Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета.

«Как бы девочки не объясняли, что пищит нижнее белье, охранники заставили снимать бюстгальтеры. Девочке, которая категорически отказывалась это делать, прощупывали грудь. Все девчонки плакали. Это такое огромное нарушение личного пространства, а также жестокое нарушение правил проведения экзамена», — написала она со слов одной из школьниц.