Апельсины против древесины. Чем Египет кормит и меняется с Россией

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





С первого дня лета Египту упростили выход на российский товарный рынок. Как говорят эксперты, развивающейся стране дали возможность сократить время проволочек на границе. Возможно — в ожидании шквала товаров, которые посыпятся к нам с Синайского полуострова как из рога изобилия. Потому как сегодня товарообмен между странами выглядит совсем уж неравновесным: за картошку и апельсины (поставка на 518 миллионов долларов в 2023 году) мы отправляем в Египет злаки, древесину и черные металлы. На сумму почти в десять раз больше.



Как объяснял начальник отдела происхождения товаров Управления товарной номенклатуры ФТС Константин Климаков, упрощенный выход на российский рынок позволит ускорить таможенные операции «с развивающимися и наименее развитыми странами», к коим причисляют и Египет — протокол между ФТС и генеральной организацией по контролю за экспортом и импортом страны Синайского полуострова был подписан в марте прошлого года. Мьянму, к слову, тоже зачли как развивающуюся, протокол с ней подписан едва ли не одновременно с Египтом. Среди прочих развивающихся, товарам которых планируют обеспечить легкий доступ на российский рынок, на прицеле Евразийской экономической комиссии Марокко, Эфиопия, Бангладеш, Вьетнам и Сербия.



Дорогу омарам и семечкам

Не сказать, чтобы египетские товары лились на российские прилавки как из рога изобилия. Более того, за минувший год объем их импорта, согласно данным статистики международной торговли ООН, даже несколько сократился: до 518 миллионов долларов в 2023 году, тогда как еще год назад цифра приближалась к 600 миллионам.

За минувший год с Синайского полуострова к нам приехало на 140 миллионов долларов овощей, корнеплодов и клубнеплодов и на 283 миллиона — орехов и фруктов. И если объем поставок последних сократился за год лишь на 7 %, то египетских овощей в денежном эквиваленте стало меньше сразу на 30 % год к году.



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Ломать голову, что же это за такие овощи едут к нам из Египта, не надо: страна специализируется на выращивании картошки и лука, вот и везут их как свежими, так и замороженными. Небольшой объем (на 1 миллион долларов) привезли и высушенных — банками с сушеным египетским укропом, петрушкой и чабером завалены маркетплейсы.



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Среди фруктов в лидерах цитрусовые — в 2023 году их привезли на 167 миллионов долларов, хотя годом ранее было по нулям. Как и картофель с луком, их легко обнаружить на прилавках крупных ретейлеров. С заметным денежным отрывом (40 миллионов долларов) приехали финики, инжир, ананасы и авокадо, как свежие, так и сушеные. На 30 миллионов Египет поставил нам фиников и орехов, обработанных паром или замороженных. Изюм, виноград, а также прочие фрукты, среди которых и манго (это две разные товарные категории), поставили на 20 с хвостиком миллионов долларов. Найти в продаже эти товары можно не только в сетевых магазинах, они свободно ищутся на маркетплейсах по фильтру «Египет».



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Собственно, на этом топ-2 товаров — лидеров по объему поставки — в денежном выражении исчерпан: то немногое, что еще везут к нам из Египта, можно пересчитать по пальцам обеих рук.

На третье место по объему поставок, причем со значительным приростом год к году, но кратным отрывом от лидеров, по итогам 2023 года вырвались изделия из пластмассы: их привезли к нам из Египта на 21,4 миллиона долларов, это в два раза больше, чем в 2022-м. Причем главным драйвером роста выступил полиэтилентерефталат — материал для изготовления ПЭТ-бутылок.



На четвертом месте по тем же параметрам — объемы и прирост — утвердилась синайская молочная продукция, яйца птиц, мед и пищевые продукты животного происхождения: 7,7 миллиона долларов, это на 30 % больше, чем годом ранее.

Понемногу привезли в 2023-м готовых продуктов из зерна злаков, муки, крахмала, а также переработанных овощей — на 6,6 миллиона долларов. Причем объем поставки первой группы вырос более чем вдвое год к году, а второй хоть и ненамного, всего на 1 миллион долларов, но сократился.

Еще из египетского у нас встречаются в продаже масличные семена и плоды — в 2023 году их привезли в РФ на 11 миллионов долларов, почти на миллион больше, чем год назад. Их выбор широк и у ретейлеров, и на маркетплейсах, а под разные масла из египетских масличных в Петербурге даже открывают целые специализированные интернет-магазины.



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Из достойных детального разбора остались, пожалуй, лишь электрические машины и оборудование — 9 млн долларов за прошлый год, и это почти на 2 млн меньше год к году. Загадочная терминология объединяет антенны и антенные отражатели, электрические водонагреватели и энергонезависимые устройства для хранения данных.

И безусловно, изделия из алюминия — их с Синайского полуострова к нам приехало на 4 миллиона долларов, это в три раза больше, чем годом ранее.



И совсем уж по чуть-чуть — на 3,3–3,6 миллиона долларов — Египет поставил нам ПАВ и рыбу с морепродуктами, из коих на прилавках в магазинах Петербурга были замечены омары.



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Нефть приросла, а древесина сократилась

Более впечатляющими выглядят объемы товаров, которые Россия направляет в Египет на экспорт. Цифры на порядок выше — 4,9 миллиарда долларов за 2023 год, это почти на 700 миллионов больше год к году.

Разнообразием российские товары — лидеры поставок — не отличаются, поскольку главный и единственный могучий драйвер российского экспорта это, на удивление, не нефть, а злаки. В 2023 году их на Синайский полуостров Россия отправила на 2,6 миллиарда долларов.

С пятикратным отрывом от лидера, полуторакратным ростом год к году и поставкой на 548,9 миллиона долларов в 2023-м на втором месте расположились тоже не нефть, а черные металлы.



Третий российский товар по объему экспорта в Египет в денежном эквиваленте — жиры и масла растительного или животного происхождения (516 млн долларов), а нефть только на четвертом с поставками на 360 миллионов долларов. Примечательно, что год к году объемы экспорта черного золота выросли почти вдвое.



Завершает топ-5 экспортных товаров древесина и изделия из нее. Ее РФ отправила в Египет на 303,8 миллиона долларов. Однако интерес к российскому дереву у египтян заметно упал — годом ранее поставка исчислялась суммой в 430 миллионов долларов.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

