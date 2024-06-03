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    Встреча в «наливайке» на Седова закончилась поножовщиной

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    В выходные в одном из дворов Невского района было не скучно. Встреча в «наливайке» обернулась поножовщиной и поездкой в больницу. Об этом 3 июня сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области

    22-летний таксист решил встретиться со своими друзьями в кафе, находящемся в жилом доме № 136 на улице Седова. В целях экономии молодые люди бегали за алкоголем в местную круглосуточную «наливайку». Магазин располагался в этом же здании, поэтому пробежки были короткими. Во время очередного похода за «добавкой» трое приятелей встретили в алкомаркете компанию молодых людей, пришедших туда с той же целью. Взгляды оппонентов пересеклись, но дальше дело не пошло.

    К утру, по всей видимости, уже расходясь по домам, таксист с двумя приятелями увидели ночных знакомых. Последние продолжали выпивать — во дворе дома № 126 по Седова. Парни решили проявить гражданскую принципиальность и сделали замечание компании за распитие спиртного во дворе. На этом история могла бы закончиться, но чувства взяли верх. 22-летний таксист несколько раз ударил ножом 27-летнего молодого человека, жителя Самарской области. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики сообщили правоохранителям о произошедшем.

    «Уже к вечеру сотрудники полиции Невского района установили личность таксиста и задержали его у дома 19 по проспекту Обуховской Обороны», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    По факту ножевого ранения полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.

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