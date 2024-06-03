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    Эталонный грузовик несколько раз проехал по Приморскому шоссе

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    Дорожники Ленинградской области выпустили на Приморское шоссе эталонный грузовик. Он сделал уже несколько поездок на разных скоростях и иногда с прицепом, а иногда без. Об этом 3 июня сообщает дорожный комитет Ленобласти.

    Дело в том, что сейчас на дорогах области идет поверка автоматических весов. Всего их шесть штук, они автоматически взвешивают большегрузы, чтобы выявить перегруз. Для проверки нужен эталонный грузовик. Его вес рассчитан до граммов: он проезжает через специальные весы, чтобы сравнить показатели. А прицеп позволяет сымитировать проезд большегруза с большим количеством осей.

    Пост весового контроля на Приморском шоссе успешно прошел метрологическую поверку, он работает корректно.

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