Эталонный грузовик несколько раз проехал по Приморскому шоссе

Дорожники Ленинградской области выпустили на Приморское шоссе эталонный грузовик. Он сделал уже несколько поездок на разных скоростях и иногда с прицепом, а иногда без. Об этом 3 июня сообщает дорожный комитет Ленобласти.



Дело в том, что сейчас на дорогах области идет поверка автоматических весов. Всего их шесть штук, они автоматически взвешивают большегрузы, чтобы выявить перегруз. Для проверки нужен эталонный грузовик. Его вес рассчитан до граммов: он проезжает через специальные весы, чтобы сравнить показатели. А прицеп позволяет сымитировать проезд большегруза с большим количеством осей.

