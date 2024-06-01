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    Быстрый психологический тест: выберите одну картинку из девяти и узнайте, что вы за человек такой

    Думаете, мы не угадаем ваш тип личности?

    1000
    2 комментария
    Как думаете, эта девушка выбрала вторую или пятую картинку?
    Как думаете, эта девушка выбрала вторую или пятую картинку?Фото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    Узнать свой психологический портрет очень просто: нужно всего-то пару часов поговорить с психологом или пройти в интернете тест из 200–300 вопросов. Ну а для самых нетерпеливых есть гораздо более быстрый способ. Психологи из проекта Psi-Technology считают, что тип личности человека можно определить по изображениям, которые он сочтет наиболее привлекательными. Как раз девять таких есть в этом тесте. На первый взгляд это просто абстракции, набросанные небрежной рукой, но за каждой картинкой скрывается толкование, которое может многое рассказать о характере выбравшего ее человека. Проверим?

    Какая из этих картинок кажется вам самой красивой?

    Какая из этих картинок кажется вам самой красивой?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Быстрый психологический тест: выберите одну картинку из девяти и узнайте, что вы за человек такой

    Пишите в комментарии, угадали ли мы с вашим типом личности?

    Поделитесь результатом

    Как думаете, эта девушка выбрала вторую или пятую картинку?
    Как думаете, эта девушка выбрала вторую или пятую картинку?Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    ТестПсихология
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