Быстрый психологический тест: выберите одну картинку из девяти и узнайте, что вы за человек такой

Узнать свой психологический портрет очень просто: нужно всего-то пару часов поговорить с психологом или пройти в интернете тест из 200–300 вопросов. Ну а для самых нетерпеливых есть гораздо более быстрый способ. Психологи из проекта Psi-Technology считают, что тип личности человека можно определить по изображениям, которые он сочтет наиболее привлекательными. Как раз девять таких есть в этом тесте. На первый взгляд это просто абстракции, набросанные небрежной рукой, но за каждой картинкой скрывается толкование, которое может многое рассказать о характере выбравшего ее человека. Проверим?