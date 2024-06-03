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    СК возбудил дело после татуажа, отправившего в реанимацию петербурженку. Ищут домашнего мастера

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после процедур на дому, которые обернулись клинической смертью клиентки в Петербурге. Состояние девушки остаётся критическим.

    Как сообщили в городском СК 3 июня, накануне 24-летняя петербурженка пришла на татуаж в квартиру на Владимирском проспекте. К отравлению привела инъекция, предположительно с обезболивающим эффектом.

    Следствие квалифицировало случившееся как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мастер по татуажу, к которому записывалась девушка, пока не установлен.

    «Фонтанка» писала, что петербурженку госпитализировали в состоянии клинической смерти. Как полагают медики, ей могли вколоть десятипроцентный раствор лидокаина вместо более слабого.

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    ТатуКлиническая смерть
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