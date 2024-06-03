СК возбудил дело после татуажа, отправившего в реанимацию петербурженку. Ищут домашнего мастера

Следственный комитет возбудил уголовное дело после процедур на дому, которые обернулись клинической смертью клиентки в Петербурге. Состояние девушки остаётся критическим.



Как сообщили в городском СК 3 июня, накануне 24-летняя петербурженка пришла на татуаж в квартиру на Владимирском проспекте. К отравлению привела инъекция, предположительно с обезболивающим эффектом.



Следствие квалифицировало случившееся как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мастер по татуажу, к которому записывалась девушка, пока не установлен.

