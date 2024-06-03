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    Петербурженка не пришла в сознание после неудачного сеанса тату. Врачи не дают прогнозов

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    Состояние петербурженки, перенесшей клиническую смерть после домашнего сеанса тату, остается критическим. Девушка так и не пришла в себя, она остается в реанимации. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 июня.

    Врачи предполагают, что их пациентке перед сеансом вкололи не тот лидокаин. Вместо слабого раствора использовали, вероятно, десятипроцентный. Его среди прочего применяют для лечения желудочковых аритмий. На фоне передозировки медицинским препаратом девушка потеряла сознание и впала в состояние клинической смерти.

    Пока доктора Мариинской больницы не берутся давать прогнозов относительно состояния пациентки.

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