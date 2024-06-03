Появились первые кадры со съемочной площадки «Чебурашки 2»: герой повзрослел

Компания-дистрибьютор «Централ Партнершип» поделилась кадрами со съемок картины — продолжения семейного блокбастера «Чебурашка». Работа над второй частью самой кассовой отечественной ленты за всю историю проката стартовала в Москве — сообщили создатели проекта 3 июня.
По их словам, съемки начинаются со сцены масштабного дня рождения Сони (Ева Смирнова), на котором будут присутствовать все знакомые герои. Дети общаются с Чебурашкой. Герой спустя год жизни у Гены хулиганит, тот его воспитывает, что Чебурашке не очень нравится… Но тут выясняется, что дом Гены хотят снести.
«В новом фильме Чебурашка чуть-чуть повзрослел: не внешне, но внутренне, — раскрывает секреты соавтор сценария Виталий Шляппо. — Он уже чувствует себя взрослым и самостоятельным, не всегда слушает Гену и считает, что способен принимать собственные решения. Гена с этим не очень согласен, поэтому в какой-то момент они ссорятся. Чебурашка вместе с Соней и Гришей сбегают от взрослых в поход в горы. Этот поход — один из самых красочных и ярких элементов картины. Там они встречают нового персонажа».
По мнению режиссера картины Дмитрия Дьяченко, сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части.
«В новом «Чебурашке» мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме», — поделился он.
Фильм выйдет на экраны 1 января 2026 года.
Ранее исполнитель роли Гены Сергей Гармаш рассказал, что съемки второй и третьей частей «Чебурашки» будут проходить одновременно.