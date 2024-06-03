Появились первые кадры со съемочной площадки «Чебурашки 2»: герой повзрослел

Компания-дистрибьютор «Централ Партнершип» поделилась кадрами со съемок картины — продолжения семейного блокбастера «Чебурашка». Работа над второй частью самой кассовой отечественной ленты за всю историю проката стартовала в Москве — сообщили создатели проекта 3 июня.



По их словам, съемки начинаются со сцены масштабного дня рождения Сони (Ева Смирнова), на котором будут присутствовать все знакомые герои. Дети общаются с Чебурашкой. Герой спустя год жизни у Гены хулиганит, тот его воспитывает, что Чебурашке не очень нравится… Но тут выясняется, что дом Гены хотят снести.

