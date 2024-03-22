Сергей Гармаш рассказал о третьем «Чебурашке»

Актер Сергей Гармаш, сыгравший Гену в фильме «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, рассказал о том, что съемки третьего фильма будут проходить одновременно со съемками второго. По его словам, которые приводит 22 марта ТАСС, съемки сиквела «сейчас находятся на подготовительном этапе», а запустятся — в начале июня. И тогда «подряд сразу будут сниматься два больших полных метра».



Ранее стала известна дата выхода второго «Чебурашки» — 31 декабря 2025 года.



Первый «Чебурашка» стал самой кассовой картиной в российском прокате, собрав свыше 6 миллиардов рублей.

