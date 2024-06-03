В нижегородском зоопарке неизвестный обстрелял пеликана Машу. Птица погибла

Самка кудрявого пеликана Маша погибла от рук неизвестного в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Птицу расстреляли с берега Сормовского озера, предполагают сотрудники. Подробности сообщаются в телеграм-канале зверинца 3 июня.
В сообщении отмечается, что у пеликана была повреждена главная подключичная артерия, что, по словам специалистов, означает, что неизвестный целился именно в шею и грудь. В зоопарке порталу NN.RU уточнили, что все произошло несколько дней назад. Птица начала себя плохо чувствовать, и у нее нарушилась координация. Спустя некоторое время Маша отказалась от еды, а еще через день умерла. Из ее тела извлекли более десятка металлических шариков.
После смерти птицы осиротел пеликан Егор, который прожил с ней в паре 13 лет. Сотрудники зоопарка обратились в полицию.