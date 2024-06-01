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    Умер исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров

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    Ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент Российской академии наук Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Государственной думы.

    Чилингаров был многолетним депутатом, впервые мандат он получил в 1993 году и с тех пор пропустил только один созыв, освободив кресло на период с 2011 по 2016 год.

    Но более всего он известен полярными исследованиями: ему довелось руководить несколькими экспедициями, работать в экстремальных условиях и внести вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

    Он родился в Ленинграде, после начала блокады уехал в Северную Осетию, но учился в родном городе. Начинал как рядовой сотрудник, но быстро начал подниматься по карьерной лестнице. С 1969 года он регулярно в экспедициях — Севморпуть, начальник дрейфующей станции, Антарктика, атомоход, перелет на южный полюс на Ил-76 и Ми-26.

    В 1985 году он принимал участие в спасении научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» (за это удостоен звания Герой Советского Союза). В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС, в 1987 году возглавил поход атомного ледокола «Сибирь», достигшего 25 мая того же года Северного полюса.

    В 2007 году вместе с тогдашним главой ФСБ Николаем Патрушевым летал на вертолете на Северный полюс, в тот же год опустился на дно Северного Ледовитого океана и водрузил на дно российский флаг. В 2011 году возглавил экспедицию на Дальнем Востоке, где изучал влияние аварии на АЭС «Фукусима» на флору и фауну.

    С декабря 2008 года был специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

    В 2008 году Артур Чилингаров был удостоен звания Героя России.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования родным и близким.

    «Артур Николаевич эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве, избирался в Государственную думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан», — говорится в заявлении.

    По словам вице-спикера ГД Сергея Неверова, Артур Чилингаров ушел из жизни «после продолжительной, тяжелой болезни». К соболезнованиям в связи с кончиной Чилингарова присоединился и президент России Владимир Путин.

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