Представители России и Китая высказались о решении вопроса по «Силе Сибири — 2»

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин разбила слухи о тупике в отношении « Силы Сибири — 2 ». Об этом 3 июня сообщает РИА Новости.



Ранее издание Financial Times сообщило о том, что переговоры между двумя странами якобы застопорились из-за принципиальной позиции Пекина. Ни одна из сторон с этим не согласилась.



«Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами», — сообщила Мао Нин на брифинге.

