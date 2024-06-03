Представители России и Китая высказались о решении вопроса по «Силе Сибири — 2»

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин разбила слухи о тупике в отношении «
Ранее издание Financial Times сообщило о том, что переговоры между двумя странами якобы застопорились из-за принципиальной позиции Пекина. Ни одна из сторон с этим не согласилась.
«Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами», — сообщила Мао Нин на брифинге.
Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил слова китайской стороны.
«Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты», — заявил он (цитата по ТАСС)
Проект «Сила Сибири — 2» — это ветка экспорта газа через Монголию в Китай на