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    Представители России и Китая высказались о решении вопроса по «Силе Сибири — 2»

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    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин разбила слухи о тупике в отношении «Силы Сибири — 2». Об этом 3 июня сообщает РИА Новости.

    Ранее издание Financial Times сообщило о том, что переговоры между двумя странами якобы застопорились из-за принципиальной позиции Пекина. Ни одна из сторон с этим не согласилась.

    «Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами», — сообщила Мао Нин на брифинге.

    Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил слова китайской стороны.

    «Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты», — заявил он (цитата по ТАСС)

    Проект «Сила Сибири — 2» — это ветка экспорта газа через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года стороны подписали необходимые документы, в числе которых был и договор на выполнение проектно-изыскательских работ.

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