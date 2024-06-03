    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    752мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.19eur97.79

    Суд в Эстонии постановил, что государство не обязано давать образование на каком-либо языке, кроме эстонского

    2060
    14 комментариев

    Конституция Эстонии не дает права требовать от государства предоставить базовое образование на ином языке, кроме эстонского. Так постановил государственный суд республики в ответ на жалобу, поданную в связи с переходом с 1 сентября этого года на полностью эстоноязычное обучение в основных школах. Жалобу подал дедушка в защиту прав русскоязычного внука, пишет 3 июня ERR.

    Госсуд просили обязать государство обеспечить образование для детей из русскоязычной общины на их родном языке.

    Государственный суд разъяснил, что закрепленное в Конституции право на образование не налагает на государство обязанность предоставлять основное образование на любом другом языке, кроме эстонского. В Конституции также прописано право на сохранение национальной принадлежности, но из этого следует, что государство обязано не препятствовать людям изучать и использовать свой родной язык. Обучаться на других языках можно в частных школах либо в учебных заведениях для национальных меньшинств.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК18
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    27638631503 Июн 2024 в 18:13
    Дело, конечно, государства эстонского. С моей кочки - там и так все непросто в Нарве, Силламяэ, Ласнамяэ, так еще и с детства «обиженную» 5-ю колонну сами себе выращивают. Факт - дети рабочих, родители их большей частью ни к какому неродному не способны, ленивы, да и принципиально не хотят учить язык народа страны, где они живут. Стало быть в школу придут в основном дети, эстонским языком никак не владеющие, при этом генетически и на русском то программу выше начальной школы с трудом способные усвоить.
    Что будет на выходе? Да не просто неучи, а обиженные неучи. Повод то для обиды не на себя будет, к тому же первым каналом российского телевидения воспитанные.
    Все таки, наверное, правильнее бы было двигать тему «Наша Родина - Эстония, в ней дружно живут эстонцы и не эстонцы, страна поддерживает обучение на языке меньшинств, но при этом требует знания государственного языка в полном объеме к окончанию средней школы - А как же иначе в Эстонии?». Но это их дело, не мое.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close