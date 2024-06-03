Суд в Эстонии постановил, что государство не обязано давать образование на каком-либо языке, кроме эстонского

Конституция Эстонии не дает права требовать от государства предоставить базовое образование на ином языке, кроме эстонского. Так постановил государственный суд республики в ответ на жалобу, поданную в связи с переходом с 1 сентября этого года на полностью эстоноязычное обучение в основных школах. Жалобу подал дедушка в защиту прав русскоязычного внука, пишет 3 июня ERR.



Госсуд просили обязать государство обеспечить образование для детей из русскоязычной общины на их родном языке.



Государственный суд разъяснил, что закрепленное в Конституции право на образование не налагает на государство обязанность предоставлять основное образование на любом другом языке, кроме эстонского. В Конституции также прописано право на сохранение национальной принадлежности, но из этого следует, что государство обязано не препятствовать людям изучать и использовать свой родной язык. Обучаться на других языках можно в частных школах либо в учебных заведениях для национальных меньшинств.

